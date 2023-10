A moins de neuf mois de la cérémonie d’ouverture du Jeux olympiques d’été de 2024 à Parisle Capitale française est engagé dans une course contre la montre pour que les choses soient prêtes.

DW résume certains des principaux défis auxquels Paris sera confronté avant les Jeux :

Interdiction des bouquinistes

Quiconque a visité Paris aura rencontré les centaines de vendeurs ambulants qui exercent leur métier parmi la foule touristique du centre-ville.

Mais les autorités veulent mettre un terme à cette industrie non officielle, en empêchant les gens de vendre dans les rues avant les Jeux olympiques.

“Nous aurons complètement éradiqué le phénomène de la vente ambulante, de la cartomancie et d’autres activités délinquantes”, a déclaré le Préfet de police de ParisLaurent Nunez.

Parmi les entreprises menacées d’expulsion figurent les entreprises traditionnelles bouquinistesles libraires qui vendent leurs produits sur les étals en bois des bords de Seine depuis le XVIe siècle.

Les stands de livres comme celui-ci sont depuis longtemps une caractéristique de la capitale française Image : Rachel Bossmeyer/dpa/photo alliance

Selon la police, les stands traditionnels, dont certains existent depuis plus de cent ans, pourraient constituer une menace à la bombe, en particulier dans la zone remplie de dizaines de milliers de spectateurs pour la cérémonie d’ouverture, qui aura lieu sur et le long du fleuve.

L’itinérance

Ce ne sont pas seulement les livres et les bibelots culturels qui sont éliminés des rues parisiennes ; les êtres humains le sont aussi.

Même si les autorités insistent sur le fait que cela n’a rien à voir directement avec les Jeux Olympiques de l’année prochaine ou avec Coupe du monde de rugbyle gouvernement français a accéléré les projets de transfert des sans-abri vivant dans les rues de Paris vers d’autres villes françaises.

Environ la moitié des 200 000 sans-abri en France vivent dans la rue ou dans des centres d’accueil à Paris et en Île-de-France, où ils peuvent bénéficier de meilleures chances d’emploi, d’un accès aux associations caritatives et de contacts avec leur famille et leurs amis.

Selon les chiffres du gouvernement communiqués à CNN en septembre, environ 1 800 personnes sans abri, principalement des migrantsont été transférés hors de Paris depuis avril 2023 vers d’autres sites à travers le pays, soit un peu plus de 50 personnes par semaine.

Mais la situation dans les rues a néanmoins été exacerbée par les décisions des hôtels d’annuler leurs contrats de logement d’urgence avec le gouvernement afin de libérer de l’espace pour l’afflux attendu de touristes pour les Jeux olympiques.

Les sans-abri installent des tentes dans la rue alors que le sans-abrisme augmente en raison de la crise du logement, à Paris, en France Image : Mohamad Alsayed/AA/photo alliance

En mai dernier, l’ancien ministre du Logement Olivier Klein a déclaré lors d’un débat parlementaire que « l’approche des grands événements sportifs – d’abord, dans une moindre mesure, la Coupe du monde de rugby en 2023, puis les Jeux olympiques en 2024 – signifie que nous devons anticiper et anticiper la situation, grâce à une politique de désencombrement. »

Panique des punaises de lit

Si le retrait des sans-abri de Paris peut être controversé, les espaces publics de la ville sont également devenus le foyer d’une autre créature vivante universellement indésirable : punaises.

Nombre de punaises de lit sont en augmentation depuis plusieurs années à Paris, où une personne sur 10 a été victime d’infestations au cours des cinq dernières années, selon les chiffres officiels, mais le pic annuel de cet été est le plus élevé jamais enregistré.

Et, pire encore, cela a gagné du terrain sur les réseaux sociaux, avec des vidéos prétendant montrer les insectes dans les lits et les canapés des maisons, dans les transports publics et même dans les cinémas – bien que ces informations restent non confirmées.

Néanmoins, les autorités françaises et les organisateurs olympiques s’inquiètent non seulement de l’aspect hygiénique, mais surtout de l’effet psychologique d’une infestation perçue et des dommages causés à l’image de la ville à l’approche des Jeux olympiques.

Paris en proie à des punaises de lit avant les Jeux olympiques de 2024

Quel avenir pour le village olympique ?

Un endroit que les organisateurs espèrent être absolument exempt de punaises de lit est le nouveau village olympique en voie d’achèvement en Seine-Saint-Deniset qui accueillera 22 500 olympiens et paralympiens pendant les Jeux.

L’utilisation future des villages olympiques est une question clé lorsqu’il s’agit de l’héritage social de tout Jeux, et Paris 2024 n’est pas différent, les autorités insistant sur le fait que le village est durable et respectueux de l’environnement, ayant été équipé de systèmes de chauffage et de refroidissement géothermiques pour réduire le besoin de climatisation.

Mais les groupes communautaires restent préoccupés par des problèmes tels que la pollution de l’air (seulement une des quatre nouvelles connexions de métro proposées a été achevée) et l’abordabilité du logement après les Jeux, avec des appartements souvent hors de la fourchette de prix des habitants de la région la plus pauvre de France métropolitaine.

Hijabs et laïcité

L’approche des Jeux olympiques a également vu réapparaître le débat vieux de plusieurs décennies sur le port de symboles religieux, en particulier le voile, dans la vie publique française, qui est constitutionnellement laïque.

Alors que la France n’autorisera pas ses athlètes à porter un couvre-chef, le Comité international olympique (CIO) a déclaré que les athlètes seraient autorisés à porter un voile s’ils le souhaitent dans le village olympique. La fédération de chaque sport décide des règles de sa propre épreuve.

L’escrimeuse américaine Ibtihaj Muhammad est l’athlète la plus en vue à avoir porté le hijab aux Jeux Olympiques. Elle a remporté une médaille de bronze en équipe Sabre à Rio 2016 en portant le couvre-chef.

mf/mp (AFP, SID, Reuters)

Cette histoire a été modifiée peu de temps après sa publication pour mieux refléter la position du CIO sur les couvre-chefs.