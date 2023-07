Les prix se stabilisent après la forte baisse de juin

DETROIT – Les prix de gros des véhicules d’occasion ont affiché leur plus forte baisse le mois dernier depuis le début de la pandémie de Covid-19, alors que les prix devraient se stabiliser au cours du second semestre de cette année.

Cox Automobile rapporté lundi une baisse de 4,2 % de mai à juin de son indice de valeur des véhicules d’occasion Manheim à 215,1. Il s’agit de la troisième baisse mensuelle consécutive et de l’une des plus fortes baisses mensuelles de l’indice jamais enregistrées, selon Cox.

« Les acheteurs aux enchères semblent avoir pris une pause au début de l’été, et bien que les stocks de vente au détail d’occasion se soient améliorés au cours des dernières semaines, nous nous attendons à moins de volatilité dans les mouvements des prix de gros jusqu’à la fin de l’année », a déclaré Chris Frey, directeur principal de l’économie chez Cox. et des informations sur l’industrie, a déclaré dans un communiqué.

L’indice, qui suit les véhicules vendus lors de ses ventes aux enchères de concessionnaires en gros aux États-Unis, reste élevé par rapport aux niveaux historiques, mais est en baisse de 10,3 % par rapport à juin 2022.

Cette baisse pourrait contribuer à faire baisser les prix des véhicules d’occasion pour les consommateurs dans les mois à venir, car les prix de détail suivent traditionnellement les variations des prix de gros.

Le marché des véhicules d’occasion au détail reste solide mais a été estimé à 6% le mois dernier par rapport à juin 2022, selon Cox. La baisse a été entraînée par la disponibilité croissante de véhicules neufs et les taux d’intérêt élevés, a déclaré lundi l’économiste principal de Cox, Jonathan Smoke, lors d’une conférence téléphonique.

« Nous sommes maintenant à un tournant où le marché revient à plus d’équilibre et ce marché équilibré est susceptible d’apporter des changements mineurs mais prévisibles dans les ventes et moins de nouvelles sur les grands changements de prix », a déclaré Smoke.

Les prix des véhicules d’occasion ont augmenté depuis les premiers jours de la pandémie de Covid-19, car la crise sanitaire mondiale combinée à des problèmes de chaîne d’approvisionnement a entraîné une production sporadique de véhicules neufs au ralenti. Cela a entraîné une faible offre de véhicules neufs et des prix record dans un contexte de demande résiliente. Les coûts et la rareté des stocks ont poussé les consommateurs vers le marché des véhicules d’occasion, ce qui a également fait grimper ces prix.

Cox s’attend à ce que les prix de gros des véhicules d’occasion baissent d’environ 1,1 % à la fin de cette année par rapport à décembre 2022. C’est en baisse par rapport à la prévision initiale de la société d’une baisse de 4,3 %, car les prix et la demande ont été plus résistants que prévu au début de l’année.

« Le consommateur s’y accroche », a déclaré Smoke. « Nous ne nous attendons pas à ce que les mois restants de l’année enregistrent des baisses comme nous l’avons vu au printemps. »

Cox s’attend à ce que le marché de gros des véhicules d’occasion connaisse une « reprise lente et progressive » des prix aux niveaux d’avant la pandémie d’ici 2028.