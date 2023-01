Les prix s’améliorent en Europe, mais l’inflation sous-jacente empêche les décideurs de rester éveillés la nuit

Il existe de nombreuses façons de mesurer l’inflation pour déterminer à quel point les prix plus élevés s’intègrent dans une économie. L’inflation sous-jacente est l’une des plus courantes car elle exclut les prix des denrées alimentaires et de l’énergie, qui sont sujets à la volatilité car ils fluctuent parallèlement aux marchés mondiaux des matières premières.

Et cela peut mettre en évidence des sources nationales d’inflation, telles que des prix plus élevés dans le secteur des services, qui augmentent souvent lorsque les employeurs augmentent les salaires pour attirer les travailleurs dans un marché du travail tendu. Cela peut servir de signal d’avertissement quant à la durée des prix élevés et encourager les banquiers centraux à continuer d’augmenter les taux d’intérêt.

Dans la zone euro, l’inflation sous-jacente était de 5,2% le mois dernier, contre 5% en novembre contre toute attente. L’inflation des services a atteint 4,4% en décembre, contre 4,2% le mois précédent.

Vendredi, les données ont montré que l’inflation sous-jacente en Espagne avait atteint 7% en décembre, la plaçant au-dessus du taux d’inflation global.