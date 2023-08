Les prix record de l’immobilier signifient que vous avez peut-être de l’argent caché dans votre maison

Les prix des maisons sont à nouveau en chute libre dans une grande partie du pays après avoir chuté pendant une grande partie de l’année dernière. Cela signifie redonner aux propriétaires la valeur nette qu’ils ont perdue.

Les prix des maisons en juin ont atteint des niveaux record sur 60% des marchés américains, selon un nouveau rapport de Black Knight, qui devrait être publié lundi. Son indice national des prix des maisons a atteint un nouveau sommet en juin, en hausse de 0,8 % par rapport à juin de l’année dernière, un taux de croissance annuel plus élevé qu’en mai.

actualités liées à l’investissement

Presque tous les grands marchés ont enregistré des gains d’un mois à l’autre, l’indice global gagnant 0,67 % de mai à juin.

Les prix des maisons augmentent à nouveau, car il y a beaucoup trop peu d’offre pour répondre à la demande actuelle. Les taux hypothécaires plus élevés ont été un énorme moyen de dissuasion pour les propriétaires actuels de mettre leur maison en vente, car ils ne veulent pas échanger ces taux plus élevés lors d’un autre achat.

Cette croissance des prix des maisons a de nouveau enrichi les propriétaires. Les niveaux de valeur nette des maisons sont maintenant revenus à moins de 3 % des sommets de l’an dernier.

La valeur nette totale a atteint plus de 16 billions de dollars avec une valeur nette exploitable, qui est le montant que la plupart des prêteurs vous permettront de retirer tout en laissant 20% de valeur nette dans la maison, atteignant 10,5 billions de dollars, à seulement 4% de son sommet de 2022. Par propriétaire, cela représente environ 200 000 $ en espèces assis dans la maison, prêts à être emportés.

En conséquence, les capitaux propres négatifs, ou les soi-disant emprunteurs sous-marins, sont presque inexistants sur le marché actuel. Seuls 344 000 propriétaires doivent actuellement plus sur leur maison que la valeur de leur propriété.

Bien que ce nombre représente un bond de 70 % par rapport à la même période l’an dernier, selon Andy Walden, vice-président de la stratégie de recherche d’entreprise de Black Knight, « tout est relatif ».

« Il y a moins de la moitié du nombre de propriétaires sous-marins qu’il y en avait en 2019 avant le début de la pandémie, avec seulement 3,9% ayant moins de 10% de capitaux propres, contre 6,6% en 2019 », a déclaré Walden.

Bien sûr, tout cela détruit pratiquement l’abordabilité des maisons pour les acheteurs potentiels d’aujourd’hui : l’abordabilité est à son plus bas niveau en 37 ans.

À titre de comparaison, les propriétaires actuels, dont la plupart ont des hypothèques à des taux compris entre 3 % et 4 %, n’ont besoin que de 21 % du revenu médian des ménages pour effectuer le paiement hypothécaire mensuel moyen – capital et intérêts. Les acheteurs potentiels envisagent aujourd’hui de payer plus de 36% de leur revenu sur ce paiement grâce à des prix des maisons plus élevés et à des taux plus élevés.

Le taux moyen du populaire prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans a atteint 7,2 % jeudi, selon Nouvelles hypothécaires quotidiennes. Il y a deux ans à peine, il était d’environ 3 %.

« La faible part relative du revenu nécessaire aux propriétaires existants pour respecter leurs obligations hypothécaires, ainsi que la solide qualité de crédit des titulaires de prêts hypothécaires d’aujourd’hui et l’accent mis sur l’atténuation des pertes par l’industrie dans son ensemble, contribuent tous au creux actuel de 16 ans en prêts hypothécaires gravement en souffrance », a déclaré Walden.