Les prix ont continué d’augmenter en avril, mais les gains ont légèrement ralenti : mises à jour en direct

+6,2% sans pour autant de la nourriture et énergie Variation en pourcentage d’une année sur l’autre dans l’indice des prix à la consommation +6,2% sans nourriture et énergie Variation en pourcentage d’une année à l’autre de l’Indice des prix à la consommation



Les pressions qui ont maintenu l’inflation élevée pendant des mois restent fortes, selon de nouvelles données publiées mercredi, un défi pour les ménages qui tentent de supporter la hausse des dépenses et pour la Maison Blanche et la Réserve fédérale alors qu’ils tentent de mettre l’économie sur une voie plus stable.

L’inflation annuelle s’est modérée pour la première fois depuis des mois en avril, mais l’indice des prix à la consommation a tout de même augmenté de 8,3 %, un rythme inconfortablement rapide. Dans le même temps, une mesure étroitement surveillée qui soustrait les coûts de la nourriture et du carburant s’est en fait accélérée.

L’inflation sous-jacente – qui exclut les coûts de l’épicerie et de l’essence – a augmenté de 0,6% en avril par rapport au mois précédent, plus rapidement que sa hausse de 0,3% en mars. Cette mesure est particulièrement importante pour les décideurs politiques, qui l’utilisent comme un indicateur pour aider à déterminer la direction de l’inflation.

Alors que la baisse de l’inflation annuelle a donné au président Biden et à la Fed une dose de réconfort, le tableau d’ensemble reste préoccupant. Les décideurs politiques ont encore un long chemin à parcourir pour ramener les hausses de prix à des niveaux plus normaux et stables, et les données les plus récentes devraient les inciter à se concentrer sur la tentative de ralentir un taux d’inflation qui reste proche de son rythme le plus rapide depuis 40 ans.

“L’inflation est trop élevée – ils doivent la réduire”, a déclaré Laura Rosner-Warburton, économiste principale chez MacroPolicy Perspectives. “La ré-accélération de l’inflation sous-jacente n’est pas la bienvenue.”

Les actions ont été turbulentes mercredi, oscillant entre gains et pertes alors que les investisseurs tentaient d’analyser les dernières données. Le S&P 500 a terminé la journée en baisse de 1,6 %.

L’inflation annuelle a peut-être maintenant atteint un sommet, après avoir grimpé de 8,5 % encore plus rapidement en mars. Le ralentissement d’avril est survenu en partie parce que les prix de l’essence ont chuté le mois dernier et en partie à cause d’une bizarrerie statistique qui se poursuivra au cours des mois à venir. Les variations annuelles des prix sont désormais mesurées par rapport aux relevés de prix élevés du printemps dernier, lorsque l’inflation a commencé à décoller. La base plus élevée rend les augmentations annuelles moins sévères.







Indice des prix à la consommation 2022 Indice des prix à la consommation 2022



Pourtant, même la Maison Blanche a accueilli le nouveau rapport avec inquiétude.

“Bien qu’il soit encourageant de voir que l’inflation annuelle s’est modérée en avril, il n’en demeure pas moins que l’inflation est à un niveau inacceptable”, a déclaré M. Biden dans un communiqué. “L’inflation est un défi pour les familles à travers le pays et la réduire est ma principale priorité économique.”

Les économistes s’attendent à ce que les hausses de prix continuent de ralentir quelque peu cette année, car ils pensent que la demande des consommateurs diminuera et que les tensions sur la chaîne d’approvisionnement s’atténueront. La question cruciale est de savoir dans quelle mesure et à quelle vitesse cette modération pourrait se produire.

De nombreux analystes prédisent un ralentissement des hausses de prix ou même des baisses de prix pures et simples sur de nombreux biens, mais ces prévisions semblent de plus en plus incertaines. Les blocages en Chine et la guerre en Ukraine menacent d’exacerber les pénuries d’approvisionnement en puces semi-conductrices, matières premières et autres produits importants.

“Il y a des problèmes persistants dans les chaînes d’approvisionnement”, a déclaré Matthew Luzzetti, économiste en chef américain à la Deutsche Bank. “Et les développements les plus récents n’ont pas été positifs.”

La voie à suivre pour le marché automobile, par exemple, reste floue. Les pénuries d’approvisionnement en véhicules d’occasion montrent des signes d’atténuation, mais les pénuries persistent en puces informatiques, essentielles à la production automobile. En conséquence, les entreprises ont encore du mal à compléter les véhicules.

Les prix des voitures et des camions d’occasion ont diminué en avril par rapport au mois précédent, bien que la baisse ait été plus faible que celle qu’ils ont connue en mars. Alors que les pièces automobiles étaient devenues moins chères en mars, elles ont repris leur hausse mensuelle en avril. Les prix des voitures neuves ont également accéléré après une accalmie, grimpant de 1,7 % par rapport au mois précédent.

Dîner dehors à Brooklyn la semaine dernière. L’inflation est toujours à son rythme le plus rapide depuis quatre décennies, y compris des prix plus élevés pour des services comme les repas au restaurant. Crédit… OK McCausland pour le New York Times

Et les prix des services augmentent maintenant rapidement, à mesure que les loyers grimpent et que les pénuries de main-d’œuvre entraînent des salaires plus élevés et des prix plus élevés pour les repas au restaurant et autres achats à forte intensité de main-d’œuvre. Si cela continue, cela pourrait maintenir l’inflation à un niveau élevé même si les problèmes d’approvisionnement sont résolus.

Les loyers ont augmenté de 0,6% en avril par rapport à mars, et une mesure des coûts de logement qui utilise les loyers pour estimer le coût du logement en propriété a augmenté de 0,5%, contre 0,4% le mois précédent. La reprise des coûts du logement est particulièrement importante, car ils représentent environ un tiers de l’indice global d’inflation.

“Les pressions inflationnistes générées au niveau national restent fortes”, a écrit Andrew Hunter, économiste américain senior chez Capital Economics, après la publication du rapport.

Une partie de l’augmentation de l’inflation sous-jacente en avril est due à des tendances qui ne devraient pas durer, notamment une forte augmentation des tarifs aériens alors que la demande de voyages augmente à la suite de la dernière vague de coronavirus. Même ainsi, Mme Rosner-Warburton a déclaré qu’elle s’attendait à ce que l’inflation annuelle de l’IPC se maintienne à 5,1 % à la fin de l’année, bien au-dessus des niveaux qui prévalaient avant la pandémie.

La Fed vise une inflation annuelle moyenne de 2%, bien qu’elle définisse cet objectif en utilisant une mesure connexe mais différente qui a tendance à baisser légèrement et à sortir avec plus de retard. Cet indice d’inflation a augmenté de 6,6% au cours de l’année jusqu’en mars, et les chiffres d’avril seront publiés plus tard ce mois-ci.

Le fait qu’une inflation élevée dure aussi longtemps est un problème pour la banque centrale. Après une année complète d’augmentations inhabituellement rapides, les attentes des ménages et des investisseurs concernant les variations de prix futures ont augmenté, ce qui pourrait perpétuer l’inflation si les ménages et les entreprises adaptent leur comportement, demandent des augmentations plus importantes et facturent plus pour les biens et services.

À mesure que ces risques se sont accrus, la Fed a commencé à relever les taux d’intérêt pour tenter d’empêcher les hausses de prix de galoper de manière plus durable. En mars, les décideurs de la Fed ont relevé leur principal taux d’intérêt directeur pour la première fois depuis 2018, puis ont enchaîné avec la plus forte augmentation depuis 2000 lors de leur réunion de la semaine dernière.

En rendant les emprunts plus coûteux, les responsables espèrent affaiblir les dépenses et les embauches, ce qui pourrait aider l’offre à rattraper la demande. Avec le retour à l’équilibre de l’économie, l’inflation devrait baisser.

Les banquiers centraux espèrent que leurs politiques tempéreront la croissance économique sans pour autant faire grimper le chômage ou plonger l’Amérique dans une récession – créant ce qu’ils appellent souvent un « atterrissage en douceur ».

“Je veux vraiment que ce soit le résultat, mais je reconnais que ce ne sera pas facile à faire”, a déclaré Raphael Bostic, président de la Federal Reserve Bank d’Atlanta, dans une interview lundi.

Les responsables ont clairement reconnu qu’il serait difficile de laisser tomber l’économie en douceur, et certains ont suggéré qu’ils seraient prêts à infliger des souffrances économiques si c’est ce qu’il faut pour lutter contre une inflation élevée.

Si l’économie arrive à un point où le chômage commence à grimper, mais que l’inflation reste “à un niveau inacceptable”, M. Bostic a déclaré que les hausses de prix seraient “la menace que nous devons prendre en compte”.

Un défi pour les décideurs – et encore plus pour les familles – est que les augmentations de prix font surface dans les produits de première nécessité. Le prix des aliments a augmenté de 0,9% en avril par rapport au mois précédent, la 17e augmentation mensuelle consécutive, selon le rapport de vendredi.

L’augmentation a été tirée par les produits laitiers, les boissons non alcoolisées et une augmentation mensuelle de 10,3% du coût des œufs, la grippe aviaire ayant décimé les troupeaux de volailles. Une telle inflation a tendance à toucher particulièrement les pauvres, qui dépensent une plus grande partie de leur budget pour des besoins tels que l’épicerie et l’essence.

Mais alors que les Américains voient de forts gains d’emplois et une forte croissance des salaires – bien que pas assez forte pour contrer complètement l’inflation – beaucoup parviennent à supporter la hausse des coûts pour le moment, maintenant une demande globale forte.

“Les consommateurs semblent disposés à accepter les prix plus élevés des menus, d’autant plus que l’inflation est large”, a déclaré mercredi George Holm, directeur général du distributeur alimentaire et fournisseur de restaurants Performance Food Group, lors d’un appel aux résultats. “Néanmoins, c’est quelque chose à surveiller de près au cours des prochains mois et trimestres.”

Ana Swanson a contribué au reportage.