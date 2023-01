Les prix n’ont pas encore culminé, déclare le PDG d’Unilever

“Nous voyons la perspective d’une élasticité volumique plus élevée à mesure que les coûts énergétiques hivernaux frappent, que les niveaux d’épargne des ménages diminuent et que ce tampon disparaît et que les prix continuent d’augmenter”, a-t-il déclaré.

“Cela se produit depuis un certain temps maintenant et nous accélérons le rythme des augmentations de prix que nous avons dû mettre sur le marché”, a-t-il ajouté.

Unilever a une présence mondiale et possède des marques telles que Ben & Jerry’s, Magnum et Wall’s.

Au cours de son entretien avec CNBC, Jope a évoqué la dimension internationale de son entreprise et comment l’expérience d’opérer sur une gamme de marchés la dirigeait dans le climat actuel.

“A l’heure actuelle, personne qui dirige une entreprise n’a vraiment vécu l’inflation mondiale, cela fait longtemps que nous n’avons pas eu d’inflation mondiale”, a-t-il déclaré.

“Mais nous sommes habitués à des niveaux élevés d’inflation en faisant des affaires dans des endroits comme l’Argentine, la Turquie ou certaines parties de l’Asie du Sud-Est”, a-t-il ajouté.

“Nous avons donc un playbook, et le playbook est qu’il est important de protéger la forme du P&L par le prix d’atterrissage.”

“Et donc ce n’est pas que nous ayons pris plus de prix, nous avons juste commencé à agir plus tôt que beaucoup de nos pairs, et les conseils que nous avons reçus de nos investisseurs sont qu’ils soutiennent cela et estiment que c’est une action appropriée.”

Ceci, a expliqué Jope, était “quelque chose que nous avons appris en étant sur ces marchés fortement inflationnistes, bien que … une grande partie de cette inflation soit historiquement due à la faiblesse de la monnaie”.

“Mais maintenant, ces marchés doivent faire face à la combinaison de la pression des matières premières et de la faiblesse des devises. Notre instinct est donc d’agir rapidement lorsque les coûts commencent à se faire sentir.”