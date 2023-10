DUBAÏ, Émirats arabes unis — Le prix Nobel de la paix décerné à une militante iranienne des droits des femmes témoigne du soutien international aux efforts démocratiques en République islamique et de l’espoir que le pays puisse changer de l’intérieur.

C’était il y a 20 ans et la gagnante, Shirin Ebadi, a été victime de harcèlement qui l’a finalement forcée à fuir le pays.

Vendredi, le Comité Nobel norvégien a décerné son prestigieux prix de la paix à la collègue d’Ebadi, Narges Mohammadi, qui a été emprisonnée et libérée pendant plus d’une décennie en raison de son militantisme en faveur des droits des femmes et de la démocratie.

Ces récompenses marquent la fin d’une période au cours de laquelle l’Iran et les États-Unis ont oscillé entre la confrontation et une éventuelle réconciliation sur la limitation du programme nucléaire de Téhéran, avec des tensions montées en flèche depuis l’échec de l’accord de 2015. Au cours de ces deux décennies, les droits des femmes sont devenus au premier plan des protestations en Iran.

L’économie iranienne est en lambeaux depuis des années à cause des sanctions imposées par l’Occident, et la population est en colère contre la dévaluation de sa monnaie et la corruption du gouvernement. C’est un contraste saisissant avec ce qui se passait il y a 20 ans, quand il semblait encore possible de voir quelque chose qui ressemble à une détente avec les États-Unis.

Lorsque Shirin Ebadi a remporté son prix Nobel en 2003, la théocratie iranienne – gouvernée d’en haut par son guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei – était confrontée à une lutte interne.

PHOTOS : les prix Nobel de la paix décernés à des femmes iraniennes à 20 ans d’intervalle témoignent des tensions avec l’Occident

D’un côté se trouvait le président iranien, Mohammad Khatami, un réformiste cherchant à changer le gouvernement du pays de l’intérieur. Khatami a longtemps plaidé en faveur d’un « dialogue entre les civilisations » alors qu’il recherchait de meilleures relations avec le monde, en particulier avec les États-Unis.

Après les attentats du 11 septembre 2001, les Iraniens ont spontanément manifesté leur soutien à l’Amérique et le gouvernement de Khatami a indiqué qu’il aiderait tous les pilotes américains abattus alors qu’ils ciblaient les talibans en Afghanistan voisin.

Des politiciens radicaux et des membres des forces de sécurité se sont opposés à Khatami, qui ont affaibli son autorité au sein du gouvernement iranien. L’agence de sécurité intérieure du pays a réprimé les manifestations étudiantes massives qui ont éclaté en 1999.

Tout effort de compromis avec les États-Unis s’est encore compliqué lorsque le président George W. Bush a qualifié l’Iran de « l’Axe du Mal », aux côtés de la Corée du Nord et de l’Irak, que les États-Unis avaient envahis en 2003.

Khatami a quitté ses fonctions en 2005 en raison de la limitation du mandat et il a été remplacé par un dirigeant très différent.

Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad est devenu une caricature de la perception occidentale des pires attributs de la République islamique.

Il a remis en question l’Holocauste, a insisté sur le fait que l’Iran n’avait pas de citoyens gays ou lesbiennes et a laissé entendre que le pays pourrait construire une arme nucléaire s’il le souhaitait.

Sous Ahmadinejad, le programme nucléaire iranien a commencé à atteindre des niveaux d’enrichissement d’uranium de qualité militaire, ce qui a inquiété l’Occident. Une série d’assassinats ciblés contre des scientifiques nucléaires iraniens était largement soupçonnée d’être perpétrée par Israël, son rival régional. Les États-Unis et Israël étaient soupçonnés d’avoir lancé conjointement une cyberattaque connue sous le nom de Stuxnet qui a endommagé les très importantes centrifugeuses d’enrichissement iraniennes.

Quelques années seulement après avoir remporté le prix Nobel pour son activisme, Ebadi est confrontée à un harcèlement croissant. Elle ne resterait plus longtemps en Iran.

Après la réélection contestée d’Ahmadinejad en 2009, ses forces de sécurité ont mis fin par la violence aux manifestations dites du Mouvement vert. Ebadi, qui s’est ensuite installé au Royaume-Uni, a soutenu de loin les manifestants.

Désireuses d’anéantir l’influence d’Ebadi, les autorités ont perquisitionné ses bureaux, saisi ses papiers et sa médaille d’or Nobel, et gelé ses finances. Depuis, elle est restée à l’étranger. L’Iran a ensuite rendu sa médaille après un tollé international.

Pour remplacer Ahmadinejad, qui a quitté ses fonctions en 2013, les Iraniens ont élu Hassan Rohani, une figure relativement modérée au sein de la théocratie.

Avec l’approbation du chef spirituel du pays, les responsables de Rohani ont entamé des pourparlers secrets avec leurs homologues de l’administration du président Barack Obama.

Cela a contribué à la naissance de l’accord nucléaire de 2015 avec les puissances mondiales, dans lequel l’Iran a accepté de réduire considérablement ses stocks d’uranium et de réduire considérablement son enrichissement. En échange, les sanctions économiques ont été levées et les Iraniens se sont précipités dans les rues pour célébrer.

La théocratie maintenait toujours des limites fermes au droit de manifester et à la liberté d’expression. Pendant cette période – plus d’une décennie avant qu’elle ne reçoive le Prix de la paix – Mohammadi purgeait une série de peines de prison en raison de son militantisme.

En 2018, l’accord nucléaire s’est effondré après que le président Donald Trump a retiré unilatéralement l’Amérique de l’accord. L’Iran a respecté ses conditions pendant environ un an, puis une série d’attaques en mer attribuées à Téhéran a commencé en 2019.

Les tensions se sont accrues et le spectre d’une guerre a suivi l’attaque de drones américains en 2020 qui a tué l’éminent général iranien Qassem Soleimani à Bagdad. L’Iran a répondu par une attaque de missile balistique qui a blessé des dizaines de soldats américains en Irak.

L’Iran est désormais plus proche que jamais de l’enrichissement de l’uranium à des niveaux de qualité militaire, et il dispose de suffisamment d’uranium pour fabriquer plusieurs bombes s’il décidait de les construire, affirment les experts.

Mohammadi reste derrière les barreaux après avoir assisté à un mémorial en 2021 pour une personne tuée lors de manifestations à l’échelle nationale déclenchées par la hausse des prix de l’essence.

L’économie iranienne gémit sous les sanctions internationales et la dévaluation de sa monnaie, le rial, a réduit de plus en plus la valeur de l’épargne du peuple. À mesure que les manifestations publiques sont devenues plus fréquentes, la répression exercée par les forces de sécurité est devenue plus violente.

Les manifestations sont restées en grande partie sans dirigeants, en partie à cause du fait que des militants comme Mohammadi risquent l’emprisonnement, le harcèlement et potentiellement la mort. Khamenei et d’autres membres de la théocratie affirment, sans apporter de preuves, que les manifestations sont un complot orchestré par l’Occident – ​​une notion qui est susceptible de refaire surface après la reconnaissance de Mohammadi par le comité Nobel.

Les droits des femmes ont été à l’avant-garde de la dernière série de manifestations, déclenchées par le décès en septembre 2022 de Mahsa Amini, 22 ans, qui avait été arrêtée par la police des mœurs du pays parce qu’elle n’aurait pas porté son hijab au goût d’un fonctionnaire. . L’Iran et l’Afghanistan voisin restent les seuls pays qui obligent les femmes à porter le foulard en signe de piété.

Malgré la répression croissante du gouvernement, certaines femmes de Téhéran refusent désormais de porter le hijab. La mystérieuse blessure d’une jeune fille de 16 ans sans hijab dans le métro de Téhéran cette semaine menace désormais de susciter davantage de colère.

Comme Mohammadi l’aurait dit en réponse à sa victoire : « J’espère également que cette reconnaissance rendra les Iraniens qui protestent en faveur du changement plus forts et plus organisés. La victoire est proche.

Le temps nous le dira.