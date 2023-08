Les prix mondiaux du riz s’envolent près des plus hauts de 12 ans, selon l’ONU FAO

Les prix du riz ont atteint leur plus haut niveau en près de 12 ans en raison de l’interdiction d’exporter du riz en Inde et des conditions météorologiques défavorables qui pourraient avoir un impact sur la production, a déclaré l’agence alimentaire des Nations Unies.

Le Indice des prix du riz de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture pour juillet a augmenté de 2,8 % à 129,7 points.

Le chiffre est en hausse de 19,7% par rapport à il y a un an, et la valeur nominale la plus élevée depuis septembre 2011, selon les données de la FAO. Les plus fortes hausses de prix sont venues de Thaïlande.

« Les inquiétudes concernant les impacts potentiels d’El Nino sur la production de certains fournisseurs ont renforcé les prix, tout comme les interruptions induites par la pluie et la variabilité de la qualité de la récolte été-automne en cours au Vietnam », indique le rapport.

El Nino est un phénomène climatique marqué par des températures et des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient interrompre des vies et des moyens de subsistance.

L’Inde, premier exportateur mondial de riz, a interdit les exportations de riz blanc non basmati le 20 juillet, alors que le gouvernement cherche à maintenir un plafond sur la flambée des prix des denrées alimentaires dans le pays et à s’assurer qu’il y a suffisamment d’approvisionnements sur le marché intérieur « à des prix raisonnables ».