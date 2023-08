Les prix mondiaux des denrées alimentaires augmentent après que la Russie se soit retirée de l’accord sur les céréales en temps de guerre avec l’Ukraine

Les prix mondiaux des produits alimentaires comme le riz et l’huile végétale ont augmenté pour la première fois depuis des mois après que la Russie s’est retirée d’un accord de guerre permettant à l’Ukraine d’expédier des céréales dans le monde et que l’Inde a restreint certaines de ses exportations de riz, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. dit vendredi.

L’Indice FAO des prix des produits alimentaires, qui suit les variations mensuelles des prix internationaux des produits alimentaires couramment commercialisés, a augmenté de 1,3 % en juillet par rapport à juin, en raison de la hausse des prix du riz et de l’huile végétale. Il s’agissait de la première hausse depuis avril, lorsque la hausse des prix du sucre a légèrement fait grimper l’indice pour la première fois en un an.

Les prix des matières premières sont en baisse depuis qu’ils ont atteint des records l’an dernier à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’interruption des approvisionnements en provenance des deux pays a exacerbé une crise alimentaire mondiale car ils sont les principaux fournisseurs de blé, d’orge, d’huile de tournesol et d’autres produits alimentaires abordables, en particulier pour les pays de certaines régions d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie où des millions de personnes luttent contre la faim.

Le monde se remet encore de ces chocs de prix, qui ont accru l’inflation, la pauvreté et l’insécurité alimentaire dans les pays en développement qui dépendent des importations.

Maintenant, il y a de nouveaux risques après que la Russie a renoncé à la mi-juillet à un accord négocié par l’ONU et la Turquie qui prévoyait des protections pour les navires transportant des produits agricoles ukrainiens à travers la mer Noire. Parallèlement aux attaques russes contre les ports et les infrastructures céréalières ukrainiens, les prix du blé et du maïs ont zigzagué sur les marchés mondiaux.

Les prix internationaux du blé ont augmenté de 1,6% en juillet par rapport à juin, la première augmentation en neuf mois, a déclaré l’économiste en chef de la FAO, Maximo Torero.

Plus inquiétant est l’interdiction commerciale imposée par l’Inde sur certaines variétés de riz blanc non Basmati, ce qui entraîne la thésaurisation de l’aliment de base dans certaines parties du monde. Les restrictions imposées à la fin du mois dernier sont intervenues alors qu’un phénomène El Niño plus précoce que prévu a apporté un temps plus sec et plus chaud dans certaines régions d’Asie et devrait nuire à la production de riz.

Les prix du riz ont augmenté de 2,8% en juillet par rapport au mois précédent et de 19,7% cette année pour atteindre leur plus haut niveau depuis septembre 2011, a indiqué la FAO.

Un riz plus cher « soulève des inquiétudes importantes en matière de sécurité alimentaire pour une grande partie de la population mondiale, en particulier les plus pauvres et qui consacrent une plus grande part de leurs revenus à l’achat de nourriture », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Ce sera particulièrement difficile pour l’Afrique subsaharienne car c’est un importateur clé de riz, a déclaré Torero aux journalistes.

La hausse des prix des huiles végétales, telle que suivie par la FAO, a été encore plus marquée, avec une hausse de 12,1 % le mois dernier par rapport à juin après avoir chuté pendant sept mois consécutifs. L’organisation a souligné une hausse de 15% des prix de l’huile de tournesol suite à « de nouvelles incertitudes » sur les approvisionnements suite à la fin de l’accord sur les céréales.

« Alors que le monde dispose d’approvisionnements alimentaires adéquats, les difficultés d’approvisionnement des principaux producteurs en raison de conflits, de restrictions à l’exportation ou de déficits de production induits par les conditions météorologiques peuvent entraîner des déséquilibres entre l’offre et la demande entre les régions », a déclaré Torero, économiste en chef de la FAO. Cela conduira à un « manque d’accès à la nourriture en raison de la hausse des prix et de l’insécurité alimentaire potentielle ».

Il a noté que les prix mondiaux des produits alimentaires sont différents de ce que les gens paient sur les marchés et les épiceries. Malgré la chute des prix sur les marchés mondiaux depuis l’année dernière, ce soulagement n’a pas atteint les ménages.

Les prix des denrées alimentaires locales continuent d’augmenter dans de nombreux pays en développement parce que leurs devises se sont affaiblies par rapport au dollar américain, qui est utilisé pour acheter des céréales et de l’huile végétale.

« Cette transmission de la baisse des prix des matières premières aux prix finaux à la consommation, qui incluent d’autres composants comme la logistique et d’autres produits que nous produisons – le pain, par exemple – ne se produit pas encore dans les pays en développement », a déclaré Torero.

Revenir à des prix plus élevés des denrées alimentaires « pourrait faire en sorte que cette absence de transmission prenne plus de temps que prévu », a-t-il déclaré.