Les prix mondiaux de l’oignon pourraient augmenter après la taxe à l’exportation indienne

Un ouvrier triant des oignons sur un marché aux légumes à New Delhi le 30 mai 2023. (Photo par Arun SANKAR / AFP) (Photo par ARUN SANKAR/AFP via Getty Images)

Le nouveau prélèvement annoncé samedi agit pour garantir la disponibilité intérieure et refroidir l’inflation, et est en vigueur immédiatement jusqu’au 31 décembre, selon le pays. Ministère des finances .

« Les fortes pluies du mois de juillet 2023 dans les principales régions productrices du Maharashtra et du Karnataka ont endommagé les cultures d’oignons stockées », a déclaré Pushan Sharma, directeur de recherche chez CRISIL Market Intelligence and Analytics, une société de recherche indienne qui est une filiale de S&P Global.

Mais maintenant, la nation sud-asiatique est actuellement aux prises avec des prix élevés des légumes, des fruits et des céréales. Les prix des tomates en Inde avaient auparavant bondi de plus de 300 % en raison du mauvais temps. Le gouvernement indien a également interdit en juillet les exportations de riz blanc non basmati dans le but d’assurer un approvisionnement intérieur suffisant.

« Le gouvernement voudrait freiner [in] prix et assurer une disponibilité suffisante sur le marché intérieur. L’arrivée tardive de la mousson a également affecté la récolte actuelle d’oignons », a déclaré Samarendu Mohanty, directeur régional pour l’Asie de la société agricole International Potato Center (CIP).

Le Bangladesh, la Malaisie, le Sri Lanka et certaines parties du Moyen-Orient dépendent de l’Inde pour l’oignon et les taxes augmenteront les prix des oignons pour ces pays, a-t-il déclaré à CNBC.