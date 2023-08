Les prix indiens de Tecno Pova 5 et Pova 5 Pro dévoilés, les ventes commencent

Tecno a présenté les Pova 5 et Pova 5 Pro en Inde la semaine dernière, et aujourd’hui, la société a révélé ses prix indiens car les deux smartphones sont désormais en vente dans le pays via Amazon.in.









Tecno Pova 5 Pro

Le Tecno Pova 5 est disponible dans les couleurs Mecha Black et Amber Gold dans une seule configuration de mémoire de 8 Go / 128 Go au prix de 11 999 INR (145 $ / 130 €). Le Tecno Pova 5 Pro est proposé dans les couleurs Dark Illusion et Silver Fantasy avec deux options de mémoire – 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go, au prix de 14 999 INR (180 $/165 €) et 15 999 INR (190 $/175 €), respectivement .









Tecno Pova 5

Le Tecno Pova 5 est alimenté par le SoC Helio G99, tandis que le Pova 5 Pro a la puce Dimensity 6080 à la barre. Le Pova 5 et le Pova 5 Pro sont des smartphones similaires avec des processeurs, des caméras selfie, des capacités de batterie et des vitesses de charge différents. Le modèle Pro comporte également des bandes LED sur son panneau arrière, qui s’allument en neuf couleurs lorsque vous lancez un jeu ou recevez des notifications.

Vous pouvez vous diriger vers une comparaison détaillée des spécifications du Tecno Pova 5 et du Pova 5 Pro pour en savoir plus à leur sujet. Vous pouvez également consulter notre déballage du Pova 5 Pro ici.