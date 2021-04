Oppo lancera deux smartphones en Inde la semaine prochaine – l’A54 le 19 avril et l’A74 5G un jour plus tard. Oppo a confirmé que l’A74 5G coûterait moins de 20000 INR (270 $ / 225 €) dans le pays, mais n’a pas fait allusion au prix de l’A54. Cependant, un nouveau rapport affirme que le smartphone commencera à 13 490 INR (180 $ / 150 €) et aura trois options de mémoire.

La variante de base aura 4 Go de RAM et 64 Go de stockage à bord, et pour 1000 INR (13 $ / 11 €) de plus, vous obtiendrez le double de stockage. Le troisième modèle, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, coûtera 15 990 INR (215 $ / 180 €).

L’Oppo A54, annoncé le mois dernier, est alimenté par le SoC Helio P35 et exécute l’Android 10 daté avec ColorOS 7.2 en plus. Il contient un écran LCD HD + de 6,51 « et une batterie de 5 000 mAh sous le capot qui tire son énergie via un port USB-C jusqu’à 18 W.

L’A54 dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté et est livré avec un total de quatre caméras à bord – un jeu de tir selfie 16MP à l’intérieur du trou de perforation avec la caméra principale 13MP à l’arrière rejoint par des unités macro 2MP de profondeur et 2MP.

