Les prix Ig Nobel 2023 célèbrent des triomphes scientifiques originaux

La 33e édition annuelle des prix Ig Nobel récompense des recherches improbables qui font « RIRE, puis PENSER » selon son site internet, ont été révélés cette semaine. Les prix sont produits par le magazine Annals of Improbable Research.

Chaque année, les prix récompensent des expériences scientifiques aussi amusantes qu’intrigantes, mettant en lumière des questions que vous n’auriez jamais pensé que les scientifiques prendraient la peine d’interroger.

Comme vous l’avez peut-être deviné, les prix sont un riff sur le prix Nobel, qui ont été décernés pour la première fois en 1901 et ont jusqu’à présent récompensé 954 personnes. Les lauréats du prix Nobel de cette année seront annoncés du 7 au 9 octobre. Bien que les récents lauréats du prix Nobel incluent physiciens qui a aidé à démêler l’intrication quantique et un paléogénéticien qui a aidé à déchiffrer les origines humainesles prix Ig Nobel donnent la priorité à des explorations plus déroutantes du monde naturel et du comportement humain.

Parmi les gagnants de cette année figurent une équipe qui a découvert que l’anticipation de l’ennui induit l’ennui chez les participants aux conférences, un groupe qui a étudié combien de passants s’arrêtent et lèvent les yeux lorsqu’ils voient d’autres personnes dans la rue le faire, et un groupe qui a développé des toilettes intelligentes pour surveiller l’état de santé de l’utilisateur. santé. Une autre équipe compté les poils dans le nez des cadavres, pour voir si les morts en avaient un nombre égal dans chaque narine. La liste complète des gagnants peut être consultée dans son intégralité ici.

Chaque année apporte quelque chose de nouveau. Parmi les lauréats de l’année dernière, citons un étude sur les scorpions constipéset l’interprétation de 2021 comprenait une étude sur la façon dont les rapports sexuels peuvent être un excellent moyen de dégager la congestion des sinus. Les lauréats Ig Nobel d’antan peuvent être retrouvés ici.

Les catégories de prix de cette année étaient la chimie et la géologie, la littérature, le génie mécanique, la santé publique (pour laquelle les toilettes intelligentes ont gagné), la communication, la médecine, la nutrition, l’éducation, la psychologie et la physique. Les prix changent d’année en année ; en 2022, des prix ont été décernés en histoire de l’art (pour l’étude «Une approche multidisciplinaire des scènes de lavement rituel sur la poterie maya antique« ) et Cardiologie Appliquée («La synchronisation physiologique est associée à l’attraction lors d’un rendez-vous à l’aveugle».)

Fidèles à leur nom, les prix Ig Nobel sont amusants à première vue. Mais prenez la peine de poursuivre votre lecture et vous découvrirez des informations surprenantes sur notre propre espèce et/ou le monde dans lequel nous habitons.

Considérez la « taxonomie du goût » esquissée par le lauréat de chimie et géologie, pour son travail «Manger des fossiles.» À première vue, c’est une idée idiote d’essayer de mordre dans des restes aussi durcis. Mais comme l’a écrit Jan Zalasiewicz, géologue à l’Université de Leicester et lauréat de cette année : « Lécher la roche, bien sûr, fait partie de l’arsenal de techniques éprouvées du géologue et du paléontologue et utilisées pour aider à survivre sur le terrain. . Mouiller la surface permet aux textures fossiles et minérales de se démarquer nettement, plutôt que de se perdre dans le flou des micro-réflexions et micro-réfractions qui se croisent sur une surface sèche.

« On pourrait alors, semble-t-il, littéralement développer un goût pour la stratigraphie », a ajouté Zalasiewicz. Certains des lauréats de l’Ig Nobel ont développé des technologies, qu’elles proviennent araignées mortes ou baguettes et pailles– et certains ont réfléchi aux aspects (apparemment) non scientifiques de leur pratique.

Bien sûr, les prix Nobel sont cool et explorent certaines des questions les plus importantes de notre époque. Mais les Ig Nobels posent des questions idiotes, et celles-ci sont sûrement aussi importantes.

Plus: Scorpions constipés et la meilleure façon d’ouvrir une porte : les lauréats de l’Ig Nobel 2022 sont là