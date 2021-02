Les prix européens de Xiaomi Mi 11 ont fui avant ses débuts internationaux le 8 février. La variante de base du Mi 11 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sera au prix de 799 € en Europe, et dépenser 100 € de plus vous permettra de doubler le stockage.

Le Mi 11, actuellement uniquement disponible en Chine, a également une variante de 12 Go / 256 Go, mais la source n’a aucune information sur ses prix mondiaux.

Si le Mi 11 mondial partage les spécifications avec son homologue chinois, il disposera d’un SoC Snapdragon 888, d’un écran QHD + AMOLED de 6,81 « 120 Hz et d’une batterie de 4600 mAh avec une charge de 55 W en remorque.

Pour la photographie, il aura un total de quatre caméras à bord – un selfie de 20 MP à l’avant avec l’appareil photo principal de 108 MP à l’arrière rejoint par des unités macro ultra-larges de 13 MP et 5 MP. Vous pouvez lire notre couverture du lancement de Mi 11 China pour en savoir plus.

Nous avons également entendu parler des variantes Lite et Pro du Mi 11, et il reste à voir si elles deviendront officielles le 8 février ou si elles feront leurs débuts dans le pays d’origine de Xiaomi, la Chine, avant de se lancer sur les marchés internationaux.

