Les prix européens de la série Xiaomi 12T fuient à nouveau

La série Xiaomi 12T continue de fuir avant son lancement officiel le 4 octobre et les derniers détails concernent ses prix européens. Les nouvelles informations proviennent de Roland Quandt et suggère un prix de départ de 580 € pour le Xiaomi 12T dans sa version 8/128 Go tandis que le modèle 8/256 Go coûterait 630 €. Xiaomi 12T Pro commencera à 770 € dans sa version 8/256 Go tandis que le modèle 12/256 Go coûtera 800 €.

















Xiaomi 12T Pro

Ces prix mis à jour sont un peu inférieurs aux coûts précédemment divulgués qui suggéraient 650 € pour le Xiaomi 12T de base et 850 € pour le 12T Pro.

Les nouvelles informations sur les prix confirment également que les deux téléphones coûteront moins cher que leurs prédécesseurs – le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro. Pour un aperçu détaillé des spécifications supposées de la série Xiaomi 12T, consultez cette histoire.











Xiaomi 12T

La source (tweeter)