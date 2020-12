Nous avons récemment vu des images officielles du Galaxy S21, du Galaxy S21 + et du Galaxy S21 Ultra, qui ont révélé le design du trio. Nous examinons maintenant le boîtier Kvadrat pour le S21 +, qui est apparemment en textile et a un aspect texturé.

Le boîtier est de couleur violette et cache l’une des caractéristiques de conception les plus évoquées du smartphone – sa bosse d’appareil photo.

La source a également fait basculer les prix du trio S21 en Europe. Le vanilla S21 avec 128 Go de stockage coûtera 849 €, tandis que les variantes de 128 Go et 256 Go du modèle Plus seront au prix de 1049 € et 1099 €, respectivement.

Et si vous décidez d’acheter le S21 Ultra avec 128 Go de stockage, vous devrez débourser 1399 €.

Samsung devrait dévoiler la gamme S21 le 14 janvier. Le conglomérat coréen n’a encore rien divulgué sur la série S21, mais les fuites précédentes ont laissé peu de place à l’imagination.

Source | Via