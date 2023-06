Les prix et les options de stockage de Nothing Phone (2) en Europe fuient avant le lancement

Rien n’est encore sorti de son smartphone pour 2023 appelé Nothing Phone (2) et cette fois-ci, il semble être presque un véritable produit phare. Nous disons presque parce qu’il utilisera le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de l’année dernière au lieu du Snapdragon 8 Gen 2 plus récent.

Dans tous les cas, les prix devraient augmenter de manière significative, mais de combien ? Grâce à un média français, nous avons le prix de deux options de stockage Nothing Phone (2) – 256 Go et 512 Go. Le premier sera probablement associé à 8 Go de RAM et vous coûtera 729 € tandis que la version plus costaud de 12 Go/512 Go demandera 849 €.

C’est une augmentation presque double, ce qui suggère qu’il y aura plus qu’une simple mise à niveau du chipset en réserve pour nous. Pour référence, le prix de lancement du Nothing Phone (1) était de 469 € pour le modèle d’entrée de gamme avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Source (en chinois)