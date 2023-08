Les prix élevés restent un problème

Des panneaux de signalisation de stations-service affichent les prix à Bethesda, dans le Maryland, le 6 août 2023. Mandel Ngân | AFP | Getty Images

Le rapport sur l’indice des prix à la consommation de jeudi montrera probablement que le rythme des hausses de prix ralentit, mais pas suffisamment pour que la Réserve fédérale recule dans sa lutte contre l’inflation. Si le consensus de Wall Street mesuré par le Dow Jones est correct, l’indice des prix à la consommation étroitement surveillé affichera une augmentation mensuelle de 0,2 % pour juillet et un taux sur 12 mois de seulement 3,3 %. Ce dernier chiffre est dérisoire par rapport au taux annuel de 8,5 % enregistré par l’IPC il y a un an, une lecture qui était juste à côté du niveau le plus élevé en plus de 40 ans. Hors alimentation et énergie, l’estimation mensuelle est également de 0,2 %, bien que le taux sur 12 mois soit fixé à 4,8 %. Si tout cela ressemble à au moins une bonne nouvelle, c’est le cas. Plusieurs points de données ont indiqué que les pressions inflationnistes se sont considérablement atténuées par rapport à leurs niveaux de 2022.

Mais l’histoire a montré que l’inflation est tenace et peut durer plus longtemps que prévu une fois qu’elle devient élevée et enracinée. Et le cycle actuel a toujours un impact sur les consommateurs, comme en témoigne la hausse de près de 19 % de l’IPC depuis le creux d’avril 2020 au début de la pandémie de Covid. « Nous pouvons être sûrs que l’inflation évolue dans la bonne direction », a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics. « Mais je ne pense pas que nous devrions être trop confiants. » Zandi accepte le consensus sur l’estimation de l’IPC et voit l’inflation baisser, atteignant peut-être même l’objectif annuel de 2 % de la Réserve fédérale à cette époque en 2024. Par exemple, les coûts liés au logement, qui représentent environ un tiers de la pondération de l’indice d’inflation, sont en baisse. Il y a aussi des signes que les gains salariaux diminuent. Le indice du coût de l’emploiune mesure clé de l’inflation de la Fed, a montré une augmentation de 4,6 % au deuxième trimestre, contre un sommet historique de 5,7 % par rapport à la même période en 2022, selon un ensemble de données remontant à 2002.

Mais Zandi voit également des signes de danger : les coûts de l’assurance maladie, par exemple, devraient commencer à grimper maintenant qu’un ajustement statistique utilisé par le Bureau of Labor Statistics expire. Cet ajustement a entraîné une baisse de 24,9 % de la composante assurance maladie de l’IPC au cours de la dernière année, qui devrait maintenant s’inverser. De plus, les prix de l’essence ont grimpé cet été, le coût du brut américain ayant bondi de près de 16 % en juillet. Un gallon de sans plomb ordinaire coûte désormais 3,82 $ en moyenne nationale, en hausse de plus de 8 %, ou près de 30 cents le gallon, par rapport à la même période en juillet, selon AAA.

Pourtant, Zandi pense que, à tout le moins, les tendances récentes devraient convaincre la Réserve fédérale de cesser d’augmenter les taux d’intérêt. « Si l’inflation colle au scénario, c’est suffisant pour convaincre les [rate-setting Federal Open Market Committee] au moins dans l’ensemble pour ne pas augmenter davantage les taux », a-t-il déclaré. « La barre pour abaisser les taux est cependant élevée, car l’inflation n’est pas bénigne et reste supérieure à l’objectif. Ils attendront d’être absolument sûrs que l’inflation reviendra à l’objectif avant de commencer à réduire les taux. »

Pas encore de « mission accomplie »

Ancien gouverneur de la Fed Richard Clarida n’est pas si sûr que la Fed mette fin à son cycle actuel de hausse des taux, qui a commencé en mars 2022 et a connu 11 augmentations d’une valeur de 5,25 points de pourcentage. Désormais conseiller économique mondial pour le géant de la gestion d’actifs Pimco, Clarida a déclaré que ses anciens collègues devaient envoyer le message qu’ils poursuivaient la lutte contre l’inflation. « Ils voudront garder leurs options ouvertes. En particulier, ils ne veulent pas déclarer » mission accomplie « trop ​​tôt », a-t-il déclaré mercredi lors d’une interview sur « Squawk on the Street » de CNBC. « Mais ils ne peuvent pas non plus être sourds. Ils doivent reconnaître que les données s’améliorent. »

Au niveau macro, les hausses de taux de la Fed ont semblé faire des dégâts minimes. Après avoir baissé au cours des deux premiers trimestres de 2022, le PIB n’a pas été négatif depuis et suit un taux de croissance annualisé de 4,1 % au troisième trimestre, selon la Fed d’Atlanta. Les Américains, cependant, restent largement insatisfaits de l’état de l’économie et ont puni le président Joe Biden avec un taux d’approbation anémique de seulement 39% dans la dernière enquête économique CNBC All-America en juillet. En effet, les dommages causés par les niveaux d’inflation élevés et les hausses de taux se font souvent davantage sentir dans la microéconomie, comme les petites entreprises et les niveaux d’endettement des ménages. « Beaucoup de gens comptent à la fois sur les cartes de crédit et les prêts sur valeur domiciliaire pour que tout se passe bien lorsqu’ils lancent une petite entreprise, et les taux d’intérêt des cartes de crédit ont en fait augmenté un peu plus rapidement que les fonds fédéraux », a indiqué le taux d’intérêt directeur de la banque centrale. , a déclaré Patrick Reilly, cofondateur d’Uplinq, une plateforme mondiale d’évaluation du crédit pour les prêts aux petites entreprises. « Les banques ont également resserré les critères de crédit. » Reilly a déclaré que les hausses de taux et les taux de défaut de paiement pour les petites entreprises augmentent généralement en tandem, provoquant une crise du crédit qui pourrait persister. « Nous avons maintenant atteint le point où la Fed met simplement les petites entreprises en faillite », a-t-il déclaré. « Lorsque vous mettez la main sur les petites entreprises, ce que vous faites vraiment, c’est que vous dites: ‘Toutes ces bonnes idées qui vont se développer et se transformer en quelque chose, nous allons nous contenter de moins de celles-ci.’ Et ce n’est pas un terrain de jeu équitable, non? » Du bon côté, si les données continuent de coopérer, la Fed peut au moins lever le pied du frein de la politique monétaire. Les présidents régionaux John Williams de New York et Patrick Harker de Philadelphie ont tous deux fait des commentaires cette semaine indiquant qu’ils envisageaient de mettre fin aux augmentations de taux.

