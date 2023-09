Les prix élevés du gaz pourraient alimenter les forages pétroliers en Alaska, malgré les efforts de Biden

L’administration Biden ne peut agir dans l’Arctique sans un désordre politique. Cette semaine, l’administration a rendu furieux l’industrie pétrolière en annulant sept des baux restants dans l’Arctic National Wildlife Refuge vendus par l’administration Trump et en proposant de nouvelles réglementations pour bloquer l’exploitation pétrolière dans environ 40 % de la réserve nationale de pétrole.

Les militants pour le climat ont applaudi ces décisions. Mais en mars dernier, Biden a soulevé leur colère pour avoir approuvé une vaste initiative de ConocoPhillips appelée Willow Project dans la réserve nationale de pétrole, qui ne sera pas affectée par la nouvelle réglementation. La taille même du projet Willow est en contradiction avec les projections de l’Agence internationale de l’énergie selon lesquelles « aucun nouveau gisement de pétrole et de gaz naturel n’est nécessaire » pour tenir les promesses mondiales de carboneutralité. Il s’agit du plus grand projet pétrolier prévu sur les terres publiques et il générera 9,2 millions de tonnes supplémentaires de pollution carbonée chaque année, l’équivalent de l’ajout d’environ 2 millions de voitures à essence sur les routes.

Ces luttes pour le sort de l’Arctique semblent assez simples : l’histoire séculaire des écologistes contre l’industrie pétrolière, avec l’administration Biden prise quelque part entre les deux. Pourtant, la réalité de ce qui se cache derrière l’obsession de l’industrie pétrolière pour cette partie particulière de l’Alaska est bien plus complexe.

L’Arctique est un endroit particulièrement coûteux pour forer du pétrole, le prix du pétrole doit donc être suffisamment élevé pour garantir un gain. Peu de compagnies pétrolières ont montré ces dernières années une appétence pour prendre ce type de risque, à une exception majeure : ConocoPhillips. Les participations de l’entreprise dans l’Arctique révèlent bien plus que les déclarations de relations publiques sur les intentions de l’industrie pétrolière. C’est essentiellement un pari que l’action climatique échouera.

L’Arctique est un environnement à haut risque pour l’industrie pétrolière

Au centre de la bataille arctique se trouve le versant nord de l’Alaska, qui borde la mer de Beaufort, à l’extrême nord de l’État. Il contient à la fois la réserve nationale de pétrole de l’Alaska (NPRA) et la réserve faunique nationale de l’Arctique (ANWR). Le premier a suscité l’intérêt des promoteurs pétroliers privés, à commencer par l’administration Eisenhower, et le second s’est imposé comme un phare de la conservation de l’environnement. Malgré ce que le nom « National Petroleum » implique, la région est aussi prisée que l’ANWR pour son écosystème de bélugas, de morses et d’ours polaires, en plus d’être importante pour les communautés autochtones.

Depuis, ces deux domaines sont fortement contestés. Les dirigeants de la communauté de Nuiqsut, située à environ 36 milles du projet Willow, ont écrit cette année une lettre au ministère de l’Intérieur soulignant les dommages que le développement poserait aux migrations des caribous. Et l’ANWR en particulier, qui dispose de vastes réserves de pétrole, est une cible privilégiée pour l’industrie depuis des décennies.

« Au fil des années, le Refuge est devenu ce repère dans le sable pour ceux qui voulaient forer », a déclaré Kristen Miller, directrice exécutive de l’Alaska Wilderness League. « S’ils pouvaient entrer dans le refuge, ils pourraient entrer n’importe où »

Le lobbying de l’industrie pour étendre les forages dans l’Arctique s’est étendu à toutes les administrations depuis celle de Bill Clinton. Les entreprises ont supposé qu’elles profiteraient d’un jaillissement de pétrole et de la position favorable au pétrole et aux faibles impôts du gouvernement de l’Alaska, selon l’historien de l’environnement de l’Université d’Alaska Fairbanks, Philip Wight. L’industrie bénéficierait également du pipeline Trans-Alaska déjà construit, qui pourrait déjà acheminer le pétrole vers le port sud de Valdez pour y être expédié et pourrait éviter une lutte prolongée avec les environnementalistes pour la construction de nouveaux pipelines.

Mais ces avantages se heurtent également à des obstacles majeurs qui rendent l’exploitation pétrolière dans l’Arctique particulièrement difficile – des défis qui ont bien plus à voir avec l’environnement que la réglementation environnementale.

L’industrie vise à exploiter autant que possible les réserves de pétrole les moins chères dont elle dispose : des zones qui produiront beaucoup de pétrole à moindre coût. L’Arctique possède du pétrole, mais il coûte cher. Les entreprises doivent faire face à des routes gelées, à des zones isolées et au transport de plates-formes spécialisées avant même d’extraire du pétrole. Même dans un monde sans réglementation environnementale, cela coûte tout simplement plus cher aux compagnies pétrolières d’y forer, plaçant les risques de l’Arctique au même rang que les risques du forage en eau profonde et des opérations dans des pays politiquement instables. En raison des dépenses, il s’agit également d’investissements à long terme, dont les entreprises envisagent de bénéficier sur une période de 30 à 40 ans, ce qui introduit beaucoup plus d’incertitude en raison des nombreux facteurs qui peuvent affecter les prix du pétrole pendant cette période.

Le projet Willow est confronté à ces inconvénients et bien plus encore. Willow fait toujours face à des contestations juridiques de la part des écologistes, mais les coûts du forage ont également empiré à d’autres égards – ironiquement, à cause du changement climatique. Un exemple : ConocoPhillips a dû faire face à la fonte du permafrost sur les sites qu’elle compte forer, que l’entreprise va tenter de neutraliser en installant des dispositifs de refroidissement géants dans le sol.

Pour que le forage dans l’Arctique ait un sens économique, une entreprise doit miser sur des prix à la pompe qui resteront élevés et sur la demande des consommateurs qui sera toujours là pendant des décennies. Et cela malgré les attentes selon lesquelles les ventes de véhicules électriques réduiraient la demande d’essence, les véhicules électriques étant en passe de représenter la moitié des ventes mondiales de voitures d’ici 2035.

Juste pour atteindre le seuil de rentabilité, il faudrait probablement que le pétrole se vende entre 63 et 84 dollars le baril, selon une analyse du Fonds mondial pour la nature – un prix supérieur à ce que les analystes de l’énergie attendent dans un monde réduisant sa dépendance au pétrole.

« Ils parient que nous ne pourrons pas nous en tenir aux limites de l’accord de Paris », a déclaré Wight. « Le pétrole arctique est un pari fondamental sur l’avenir et sur ce qui arrivera et n’arrivera pas avec la transition énergétique. »

Un examen plus approfondi du pari de ConocoPhillips

Compte tenu des risques financiers, de nombreux acteurs majeurs se sont complètement retirés de la région arctique. Royal Dutch Shell a laissé la porte ouverte à l’exploration dans l’Arctique, mais a fait sensation en 2015 en annonçant qu’elle abandonnerait la région, citant les dépenses de 7 milliards de dollars consacrées à une tentative ratée dans la mer des Tchouktches, entre l’Alaska et la Russie. BP a vendu ses participations en Alaska à la plus petite société Hilcorp Energy en 2020. Parallèlement, certaines banques, dont JPMorgan Chase, ont annoncé qu’elles cesseraient de financer des prêts aux sociétés pétrolières pour le développement de l’Arctique.

Même lorsque l’administration Trump a proposé un terrain à l’ANWR sur un plateau avec une vente de bail tardivement, peu d’entreprises ont pris la peine de le montrer.

« En principe, aucune grande compagnie pétrolière n’est venue soumissionner à cette vente de bail », a déclaré Miller. «Depuis des années, nous disons qu’il s’agit d’une région trop particulière, trop fragile pour être développée, mais aussi que cela n’a pas de sens économiquement. Et c’est exactement ce que les résultats ont montré. Chevron et Hilcorp ont abandonné le contrat ANWR qu’ils avaient acquis sous Trump, de manière entièrement volontaire.

Pendant une grande partie des années 2010, les entreprises ont eu du mal à développer des perspectives pétrolières coûteuses. Les prix ont toutefois de nouveau grimpé ces dernières années, en raison des embargos sur le pétrole russe et de l’arrêt de l’exploitation du pétrole de schiste (et en tant que matière première mondiale, le pétrole est bien plus que les Exxon et les BP du monde : 55 % du pétrole mondial est fourni par des compagnies pétrolières publiques, comme en Arabie Saoudite et en Russie.

« Certaines entreprises parient à nouveau sur le pétrole cher », a déclaré Clark Williams-Derry, analyste du financement de l’énergie à l’Institut à but non lucratif d’économie et d’analyse financière de l’énergie. « Ils investissent essentiellement dans de grands projets d’investissement qui ont une durée de vie plus longue et qui se déroulent lorsque les prix du pétrole sont plus élevés, 70, 80 ou 90 dollars le baril, mais qui ne survivraient probablement pas dans un monde où les prix du pétrole peuvent chuter à 40 dollars à un moment donné. à tout moment. »

Les compagnies pétrolières parient que « le monde va frire »

Une entreprise qui mise sur la hausse des prix du pétrole parie que l’action climatique échouera. Dans un monde où nous atteindrons les objectifs de zéro émission nette au cours des 25 prochaines années, la demande de pétrole et de gaz va se tarir, laissant les entreprises et les investisseurs avec des actifs sans valeur. L’industrie a l’intention que cela n’arrive pas.

L’industrie voit également le signe que les ventes de véhicules électriques vont augmenter et que la demande d’autres produits pour ses produits pourrait ralentir. Mais elle compte sur une demande persistante pendant des décennies de plus que ce que recommandent les climatologues, même si la demande de pétrole culmine dans les années à venir.

« Un pic n’est pas toujours suivi d’un effondrement », a déclaré Derry-Williams. « Parfois, un sommet est suivi d’un plateau cahoteux. Il est difficile d’imaginer un scénario solide dans lequel la consommation américaine d’essence chuterait de façon spectaculaire au cours des dix ou vingt prochaines années.»

ConocoPhillips est peut-être quelque peu unique dans l’Arctique, mais ce n’est pas la seule entreprise qui ne respecte pas les engagements du gouvernement ni même les siens. Les grandes compagnies pétrolières misent toutes sur des prix du pétrole plus élevés jusqu’en 2030 qu’ils ne l’étaient entre 2015 et 2020, selon une analyse d’Energy Monitor – une stratégie d’expansion, en d’autres termes, qui dépend du maintien d’une demande mondiale très élevée. Ils ne visent peut-être pas l’Arctique, mais ils luttent pour le développement là où le pétrole et le gaz sont plus chers, comme les sites de fracturation hydraulique de mauvaise qualité, les forages en mer profonde ou les pays politiquement instables.

« Ils font en fait le pari que le monde va frire et que les gens continueront à acheter du pétrole et du gaz », a déclaré Derry-Williams.