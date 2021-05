Les prix élevés du bois dureront dans un «  avenir prévisible  », déclare un dirigeant

Un vétéran de l’industrie du bois a déclaré jeudi à CNBC qu’il s’attend à ce que le marché chaud du bois persiste, au moins pendant quelques mois de plus, en maintenant les prix et la volatilité élevés.

« Nous croyons que ce cycle dans lequel nous sommes actuellement … est là dans un avenir prévisible », a déclaré Kyle Little, directeur de l’exploitation chez Sherwood Lumber, un distributeur en gros privé basé à New York. C’est aussi un ancien négociant en bois.

«Cela ne veut pas dire que nous n’allons pas échanger ces derniers sommets», a déclaré Little dans une interview sur «The Exchange», faisant référence au 10 mai, lorsque le bois a atteint un record de 1 711 $ par mille pieds-planche.

« Mais les creux auront tendance à être beaucoup, beaucoup plus élevés qu’ils ne l’étaient dans le passé en raison du manque d’offre et du taux élevé de demande sur le marché », a-t-il déclaré.

Little a déclaré que son point de vue était éclairé par les recherches menées par son entreprise à la fin de l’année dernière, analysant sept cycles haussiers précédents du bois au cours des 35 dernières années. Ils ont varié de neuf mois à 41 mois, a-t-il dit, la moyenne se situant entre 18 et 24 mois.

Il a déclaré que le boom actuel en était à peu près à son onzième mois, déclenché en partie par une poussée de la construction de maisons liée à une pandémie qui a pris au dépourvu les constructeurs de maisons et les producteurs de bois.

«La volatilité est omniprésente et nous nous attendons à ce que cela continue d’être ainsi dans le secteur du bois», a déclaré Little.

Le Chicago Mercantile Exchange a une fourchette de prix maximale, connue sous le nom de limite supérieure et inférieure, dans laquelle les contrats à terme pour diverses matières premières sont autorisés à se négocier à chaque session.

Les contrats à terme sur le bois pour livraison en juillet ont augmenté de 4,75% jeudi, atteignant la limite de la session à 1 390 $ par mille pieds-planche.

L’action jeudi fait suite à une séance folle un jour plus tôt, au cours de laquelle les contrats à terme sur le bois ont atteint la limite, puis ont atteint la limite plus tard dans la journée.

On s’est demandé quand la flambée des prix du bois d’oeuvre, qui s’ajoute aux coûts de construction, commencerait à provoquer un ralentissement de la demande. Des données récentes ont montré qu’en avril, les mises en chantier de maisons unifamiliales ont diminué de plus de 13% par rapport au mois précédent, et le coût du bois et d’autres produits a été considéré comme l’un des facteurs du ralentissement.

Pour Sherwood Lumber, Little a déclaré que « l’une des mesures clés que nous examinons spécifiquement pour mesurer la demande à court terme et le rythme des ventes consiste à examiner nos expéditions actuelles par rapport à notre rythme de ventes réel. »

Au cours des six derniers mois, alors que le marché du bois se réchauffait, les ventes par rapport au taux d’expédition se sont accélérées pour plus que «doubler et tripler le montant», a-t-il déclaré. Mais cela a changé récemment.

« Nous avons constaté une diminution par rapport au sommet que nous avons vu à la fin du mois d’avril d’environ 27% au cours des deux dernières semaines », a-t-il déclaré. « Il semble que nous assisterons également à une réduction similaire cette semaine. »