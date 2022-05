Les prix élevés de l’essence pourraient être atténués par la Loi sur la prévention des escroqueries sur les prix des carburants à la consommation – si elle est adoptée par le Sénat

Alors que le consommateur moyen supporte le poids de la hausse des prix de l’essence, les grandes sociétés pétrolières et gazières ont continué d’engranger des bénéfices historiques. Les législateurs alarmés par le contraste frappant entre les revenus de l’industrie et les luttes des consommateurs ont poussé – et adopté jeudi à la Chambre des représentants des États-Unis – un projet de loi qui rendrait illégales les hausses de prix prédatrices et élargirait l’autorité fédérale pour enquêter sur les allégations de hausse des prix. La Consumer Fuel Price Gouging Prevention Act vise à aider à atténuer la hausse des prix de l’essence; le prix national moyen de l’essence a atteint 4,45 dollars le gallon la semaine dernière, un record pour les États-Unis. Certains États, comme la Californie, ont vu les prix de l’essence atteindre 6 $ le gallon.

Cela a conduit à un premier trimestre sans précédent pour les sociétés pétrolières et gazières. Selon une analyse du groupe de surveillance Accountable.US, les 21 plus grandes entreprises du pays ont réalisé 41 milliards de dollars de bénéfices au cours du premier trimestre de cette année, soit 1,2 milliard de dollars de plus en moyenne par entreprise par rapport à la même période l’an dernier, note le rapport. Des entreprises comme Devon Energy sont si pleines d’argent qu’elles ont récompensé leurs actionnaires avec des paiements « records ». Et le Congrès a certainement pris note.

“Je suis un fier capitaliste, et ce que nous vivons avec les prix du carburant est le résultat d’un marché brisé”, a déclaré la représentante Katie Porter, une démocrate californienne et l’un des co-sponsors originaux de Consumer Fuel Price Gouging Prevention. Loi. «Les dirigeants de Big Oil se vantent auprès des actionnaires des familles qui gonflent les prix à la pompe. Ils maintiennent délibérément l’offre à un niveau bas pour réaliser des bénéfices record, écrasant les familles – et toute notre économie – dans le processus.

Les législateurs de la Chambre ont adopté le projet de loi avec un vote de 217 voix contre 207, sans aucun soutien des républicains. Quatre démocrates modérés – les représentants Lizzie Fletcher, Jared Golden, Stephanie Murphy et Kathleen Rice – ont résisté à la ligne du parti et ont voté contre le projet de loi.

“La loi sur la prévention des escroqueries sur les prix des carburants à la consommation ne fixerait pas les prix élevés de l’essence à la pompe et pourrait aggraver la pénurie d’approvisionnement à laquelle notre pays est confronté, entraînant des résultats encore pires”, a écrit Fletcher dans un communiqué. “Pour ces raisons, j’ai voté non sur cette législation.”

Même certains démocrates qui ont finalement soutenu la législation ont exprimé des inquiétudes concernant le projet de loi. “Il semble juste, vous savez, que nous traitons le pétrole et le gaz comme Big Tobacco, et parfois ils sont injustement ciblés”, a déclaré le représentant Vicente Gonzalez du Texas.

En plus des vetos des quatre démocrates et de l’opposition républicaine généralisée, la législation a été repoussée par de puissants groupes de pression de l’industrie, notamment l’American Petroleum Institute et la National Association of Manufacturers.

Les sociétés pétrolières et gazières résistant aux réglementations et pratiquement aucun soutien des républicains, le projet de loi sur la hausse des prix du carburant pourrait faire face à une bataille difficile au Sénat, où les démocrates détiennent une faible majorité.

À quoi sert vraiment la facture de la hausse des prix du carburant ?

La Consumer Fuel Price Gouging Prevention Act comprend quelques éléments principaux : Premièrement, la législation permettrait au président de déclarer une urgence énergétique effective jusqu’à 30 jours, bien que cette déclaration puisse être renouvelée.

Pendant cette période d’urgence énergétique, il deviendrait illégal pour toute personne de vendre du carburant à un prix « déraisonnablement excessif » ou suggérant des pratiques d’exploitation. Le projet de loi élargirait également le pouvoir de la Federal Trade Commission d’enquêter et de traiter les cas potentiels de hausse des prix du carburant menée par de grandes entreprises, définies comme des entreprises réalisant 500 millions de dollars de ventes annuelles en gros ou au détail aux États-Unis. En vertu du projet de loi, les autorités de l’État se verraient accorder des pouvoirs d’exécution contre les violations des prix du carburant par le biais d’une action en justice civile.

La législation vise à lutter contre les prix record de l’essence aux États-Unis, qui, selon certains législateurs et organismes de surveillance, ont été en grande partie fabriqués par des sociétés pétrolières et gazières. Comme d’autres biens sur le marché, le coût d’un gallon d’essence est influencé par l’offre et la demande du marché. Des événements majeurs comme la crise du COVID-19, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et une chaîne d’approvisionnement perturbée peuvent influencer l’offre et la demande de certains biens sur le marché.

Ce qui reste discutable, cependant, c’est dans quelle mesure le prix de certains biens est affecté lorsque les variables du marché changent. Il n’y a pas de définition légale de ce qui constitue exactement une hausse des prix aux États-Unis. Les sociétés pétrolières et gazières comme Chevron et Shell pourraient profiter de l’instabilité du marché en augmentant excessivement les prix de l’essence tout en limitant la production pour augmenter les bénéfices, ce qui à son tour nuit aux consommateurs.

Il est difficile de savoir dans quelle mesure une augmentation de la production de pétrole et de gaz – que des législateurs comme le représentant Porter exigent – ​​serait suffisante pour atténuer les préoccupations actuelles en matière de hausse des prix, ou même si cela aiderait à résoudre la crise du gaz. Les républicains pensent néanmoins que cibler l’industrie n’est pas une solution viable, mais plutôt augmenter la production nationale est le moyen d’atténuer la douleur à la pompe. Mais les législateurs du GOP ne réaliseront probablement pas leur souhait pour diverses raisons, notamment la résistance des sociétés pétrolières et gazières. Une enquête menée par la Federal Reserve Bank de Dallas en mars a révélé que de nombreuses entreprises ne prévoyaient pas d’augmenter leur production de si tôt. La Federal Bank of Dallas couvre le onzième district de la Réserve fédérale, y compris les États à forte production de pétrole comme le Texas et le Nouveau-Mexique.

En moyenne, l’enquête de la Réserve fédérale à Dallas a révélé que les sociétés pétrolières et gazières opérant dans le district s’attendent à ce que les prix du pétrole brut atteignent 93 dollars le baril d’ici la fin de l’année, tandis que certains s’attendent même à ce que les prix atteignent 200 dollars le baril. Au moment de l’enquête en mars, le prix du pétrole brut avait atteint 100 dollars le baril. Près de 60 % des entreprises interrogées dans l’enquête ont cité la « pression des investisseurs pour maintenir la discipline du capital » comme principale raison pour laquelle les sociétés pétrolières ne foraient pas davantage malgré la flambée des prix du gaz. Les législateurs ont naturellement pris note.

La hausse des prix est anticapitaliste. Les grandes sociétés pétrolières menacent l’ensemble de notre économie en maintenant l’offre à un niveau bas et en augmentant les prix à la pompe bien au-delà du taux d’inflation pour satisfaire Wall Street. Les dirigeants des sociétés pétrolières et gazières l’admettent *littéralement*. (FIL ⬇️) pic.twitter.com/HosywUxU8Y – La représentante Katie Porter (@RepKatiePorter) 19 mai 2022

“Big Oil menace l’ensemble de notre économie en maintenant l’offre à un niveau bas et en augmentant les prix à la pompe bien au-delà du taux d’inflation pour satisfaire Wall Street”, a écrit Porter dans un tweet avant l’approbation du projet de loi sur les prix du carburant par la Chambre, citant le les résultats de l’enquête. “Les dirigeants des sociétés pétrolières et gazières l’admettent * littéralement *.”

Les analystes estiment que le meilleur indicateur de l’inflation est l’indice des prix à la consommation (IPC), qui mesure essentiellement les variations des prix des biens et services fréquemment achetés par les consommateurs moyens. Le Bureau of Labor Statistics a constaté que l’indice des prix à la consommation avait augmenté de 8,3 % au cours des 12 derniers mois se terminant en avril. Parmi toutes les catégories incluses dans la mesure de l’IPC, les prix du mazout ont de loin augmenté le plus, bondissant de plus de 80 % au cours des 12 derniers mois.

Mais les taux d’inflation élevés n’affectent pas seulement les prix de l’essence – le marché du logement, ainsi que les prix des aliments et des épiceries, ont également connu une flambée des prix. L’effet d’entraînement peut avoir un impact démesuré sur l’Américain moyen, en particulier les familles à faible revenu avec des options de transport limitées et qui fonctionnent déjà avec un budget familial serré.

“Cette histoire d’inflation est un vrai problème. Quand tu paies deux fois plus pour faire le plein d’essence et deux fois plus pour tout, tu dois te dire : ‘Eh bien, est-ce que j’ai vraiment besoin de tout acheter chez King’s ? [Food Market]?””, a déclaré une cliente, qui partage désormais ses achats entre plusieurs magasins pour obtenir les prix les moins chers, au New York Times.

La facture de prix du carburant fera-t-elle réellement une différence?

Les opposants au projet de loi soutiennent que les prix abusifs sont déjà illégaux dans la plupart des États, ce qui rend la législation sans objet. Au lieu de cela, ils estiment que les législateurs devraient se concentrer sur l’augmentation de la production d’énergie nationale et l’amélioration de l’avantage concurrentiel du pays sur le marché mondial. L’American Petroleum Institute a qualifié le projet de loi de “malavisé” et l’a qualifié de vaine tentative des démocrates d’influencer les électeurs avant les élections de mi-mandat en novembre. D’autres groupes industriels ressentent la même chose que de nombreux républicains, qui affirment que leurs préoccupations concernent la production nationale et la sécurité énergétique.

“[Combatting price-gouging] commence par ouvrir nos diverses ressources sur les terres fédérales, approuver l’exploration et la production responsables, soutenir les permis durables et construire rapidement plus d’infrastructures énergétiques », a écrit Rachel Jones, vice-présidente de la politique de l’énergie et des ressources à la National Association of Manufacturers, dans une lettre. aux dirigeants de la Chambre en réponse au projet de loi.

Selon AAA, le principal facteur à l’origine des prix élevés de l’essence dans tout le pays est l’offre restreinte de pétrole par rapport à la demande du marché.

“Le coût élevé du pétrole, l’ingrédient clé de l’essence, est à l’origine de ces prix élevés à la pompe pour les consommateurs”, a déclaré Andrew Gross, porte-parole de la société, dans un communiqué. “Même la baisse saisonnière annuelle de la demande d’essence pendant l’accalmie entre les vacances de printemps et le Memorial Day, qui contribuerait normalement à faire baisser les prix, n’a aucun effet cette année.”

Les partisans du projet de loi soutiennent que les profits des sociétés pétrolières et gazières aggravent intrinsèquement les prix du gaz. Mais il y a peu de consensus parmi les experts sur l’efficacité du projet de loi sur les prix du carburant. Certains pensent que cela pourrait même avoir un effet négatif sur le marché.

“Il n’y a aucune perspective matérielle que, de manière durable, une législation abusive puisse avoir un effet substantiel sur la pression inflationniste”, a déclaré Lawrence Summers, l’ancien secrétaire au Trésor sous l’administration Clinton, à Bloomberg Television dans une interview la semaine dernière. Il a ajouté qu’il était possible qu’une telle législation «provoque et engendre toutes sortes de pénuries» et sape les mesures prises par les entreprises pour stimuler l’offre.

Les arguments sur la question de savoir si le projet de loi sur la hausse des prix du carburant est une solution suffisamment efficace aux prix élevés de l’essence aux États-Unis peuvent être vains si la loi n’est pas approuvée par le Sénat, où les démocrates ont été incapables d’adopter des éléments législatifs importants dans le passé, échouant souvent pour atteindre le seuil de 60 voix nécessaire pour mettre fin à l’obstruction systématique et faire avancer la législation.

Mais ce n’est peut-être pas la dernière fois que nous entendons parler d’une législation contre les prix abusifs alors que les législateurs tentent de trouver des moyens de lutter contre le ralentissement économique. Plus tôt ce mois-ci, le président Joe Biden a appelé la FTC et les procureurs généraux des États à sévir contre les prix abusifs dans le cadre des efforts visant à gérer la pénurie de préparations pour nourrissons dans le pays, à la suite de rapports faisant état de pratiques déloyales par des revendeurs individuels. Il pourrait également emboîter le pas pour le pétrole et le gaz.