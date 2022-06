Les prix élevés de l’essence nuisent aux travailleurs. Ne vous attendez pas à de l’essence bon marché bientôt.

En février, lorsque le prix de l’essence aux États-Unis était d’environ 3,50 $, la plupart des Américains ont déclaré qu’ils changeraient leurs habitudes de conduite ou leur mode de vie si l’essence atteignait 4 $. Il coûte maintenant un peu moins de 5 $ en moyenne.

À court terme, les prix élevés de l’essence signifient que certaines personnes sont devenues plus conscientes de la fréquence à laquelle elles conduisent. Mais pour ceux qui doivent conduire pour se rendre au travail, que ce soit pour se rendre au travail ou dans le cadre de leur travail – comme les travailleurs de la santé, les agriculteurs, les commerçants et les chauffeurs Uber et Lyft – il y a moins de marge de manœuvre. Pour eux, des prix de l’essence élevés et soutenus ont des répercussions à long terme qui affectent leur salaire net, leur lieu de résidence et leur capacité à effectuer leur travail.

« S’ils sont tenus de conduire comme condition de leur gagne-pain, ils sont coincés », a déclaré Mark Cohen, directeur des études de vente au détail à la Columbia Business School, à Recode. Pour ces personnes, l’augmentation des coûts d’essence proviendra de leur revenu discrétionnaire, de la même manière que les vêtements et les voyages. S’ils ont un faible revenu et qu’ils disposaient de peu d’argent supplémentaire au départ, cela peut signifier des choix beaucoup plus difficiles en matière de nourriture, de logement et d’endettement.

Les gens qui vivent d’un chèque de paie à l’autre « voient certainement que cela a un effet énorme sur ce qui reste dans leur portefeuille », a déclaré Cohen.

En mai de cette année, le prix moyen des transactions dans les stations-service a augmenté de 34% par rapport à mai 2019, selon Earnest Research, une société qui analyse les données anonymisées des cartes de crédit et de débit américaines. Et ces frais occupent une plus grande part des dépenses des gens aux États-Unis.

Pour l’instant, la mauvaise nouvelle est que le gouvernement ne peut pas faire grand-chose pour ajuster les prix de l’essence, car ils sont dus à de grands événements mondiaux échappant au contrôle du gouvernement. Lorsque la pandémie de 2020 a commencé à stopper les voyages de toutes sortes et que la demande de gaz a chuté en conséquence, les compagnies pétrolières ont fermé les raffineries qui transforment le pétrole en gaz – une décision qu’il n’est pas facile d’inverser rapidement, même si la demande de gaz aux États-Unis a de nouveau augmenté. De plus, la guerre entre l’Ukraine et le grand producteur de pétrole russe a fait monter en flèche les prix du pétrole brut, qui sont fixés à l’échelle mondiale. En conséquence, les analystes s’attendent à ce que les prix de l’essence atteignent 6 $ le gallon cet été et restent élevés pendant un certain temps.

Le prix moyen des transactions dans les stations-service a augmenté de 34% en mai par rapport à 2019

La bonne nouvelle est que la situation actuelle est assez différente de la crise du gaz des années 1970, qui a été marquée par des voitures énergivores et une dépendance beaucoup plus élevée au pétrole étranger. De nos jours, une plus grande partie de l’argent dépensé pour l’essence reste dans l’économie américaine, et moins de chèques de paie vont à l’essence qu’à l’époque. De plus, à long terme, les prix élevés de l’essence pourraient accélérer les tendances existantes – acheter plus de véhicules électriques, vivre plus près du travail ou travailler à distance – ce qui nous découplerait davantage des fluctuations volatiles des prix de l’essence.

En attendant, il y aura beaucoup de douleur, en particulier pour les Américains qui conduisent pour gagner leur vie.

Comment les prix élevés de l’essence affectent ceux qui conduisent pour leur gagne-pain

De nouvelles recherches montrent que la demande de gaz est plus élastique – ce qui signifie que la demande change à mesure que les prix augmentent – ​​qu’on ne le pensait auparavant. Cela dit, il est plus inélastique chez les personnes ou les petites entreprises qui n’ont d’autre choix que de conduire.

« Ils pourraient devenir plus efficaces, ils pourraient le transmettre aux clients ou le manger », a déclaré Adie Tomer, chercheur principal à la Brookings Institution, une organisation à but non lucratif de politique publique, qui dirige sa Metropolitan Infrastructure Initiative.

Tianna Kennedy, propriétaire de The 607 CSA, qui livre des produits, de la viande, des produits laitiers et d’autres produits des fermes du nord de l’État de New York aux abonnés à proximité et à New York, tente d’apporter des changements là où elle le peut.

Le CSA a déjà réduit la consommation d’essence de ses 40 fermes membres en regroupant leurs livraisons et en les amenant aux points de ramassage où vivent les abonnés. Mais une partie de la mission de l’organisation est d’apporter des aliments frais aux personnes à faible revenu dans les quartiers les plus pauvres et les plus éloignés du Bronx et de l’est de New York, plutôt que de se contenter des quartiers plus riches de Manhattan et de Brooklyn.

« Nous sommes intentionnellement inefficaces », a déclaré Kennedy. « C’est beaucoup de conduite, donc ça coûte vraiment cher. »

Elle ne veut pas augmenter les frais pour les agriculteurs, qui ne gagnent déjà pas grand-chose sur leurs produits, et elle ne veut pas les répercuter sur les clients, elle n’a donc pas augmenté les prix des actions alimentaires. Kennedy est en train de transformer son entreprise en une organisation à but non lucratif pour essayer de faire fonctionner les choses.

D’autres augmentent les prix, mais c’est une danse délicate.

Brian Stack, président de Stack Heating Cooling & Electric à Cleveland, dans l’Ohio, affirme que la facture de gaz des 40 camions de son magasin est désormais de 20 000 dollars par mois – c’est le double de ce qu’elle était ces dernières années – il a donc dû augmenter les prix.

En plus d’autres coûts d’inflation – il paie maintenant les frais de carburant de ses fournisseurs et a offert des augmentations de salaire aux travailleurs pour les aider à faire face à cette inflation – Stack a déclaré que les prix de l’essence rongeaient les résultats de l’entreprise. Les appels de service sont souvent imprévus et urgents – comme lorsque le chauffage de quelqu’un ne fonctionne pas en hiver – il est donc pratiquement impossible d’optimiser les itinéraires pour une meilleure consommation d’essence.

« J’ai besoin des camions pour générer des revenus », a-t-il déclaré. « Sans eux, nous sommes en faillite. »

Certaines personnes qui conduisent pour gagner leur vie, comme les camionneurs travaillant pour de grandes entreprises ou les chefs de projet qui effectuent des visites de site dans leur propre voiture, ont des cartes d’essence d’entreprise ou sont payées ou remboursées en fonction des dépenses d’essence, mais ce n’est pas toujours le cas. Les chauffeurs Uber et Lyft, pour la plupart, doivent le prendre sur le menton.

C’est une mauvaise nouvelle pour les entreprises et les personnes qui travaillent pour elles.

En mars, alors que l’essence était d’environ 4 dollars le gallon, Lyft et Uber ont ajouté de petits suppléments à chaque voyage – 55 cents pour Lyft, 45 à 55 cents pour Uber – pour aider les conducteurs à compenser les prix de l’essence, mais les entreprises n’ont pas augmenté ces frais depuis . Même alors, les frais n’étaient pas suffisants pour des pilotes comme Hector Castellanos.

« C’est une insulte », a déclaré Castellanos, qui travaille dans la Bay Area où le gaz est maintenant près de 7 $ le gallon.

Sa Chevy Malibu obtient environ 30 miles par gallon, mais il dit que les trajets sont souvent longs, plus de 20 miles. Cela signifie que le supplément n’aide qu’à une petite partie du voyage. Castellanos travaille 12 heures par jour et gagne environ 300 dollars. Après avoir dépensé 120 $ par jour en essence – mais avant les frais d’entretien de la voiture, d’assurance et de téléphone portable – il gagne 180 $. Dans une région où le coût de la vie est très élevé, cela signifie qu’il doit prendre des décisions difficiles sur ce qu’il peut se permettre.

« Maintenant, nous devons réfléchir à ce que nous allons manger », a déclaré Castellanos, qui postule actuellement à des emplois dans la restauration où il pense gagner plus. « Tout est si cher. »

« Ce gaz m’a vraiment beaucoup enlevé. Je ne suis pas capable de faire les choses que je voulais faire. »

D’autres personnes qui conduisent pour le travail n’ont rien pour atténuer leurs coûts de carburant.

Diondre Clarke, une infirmière auxiliaire certifiée à Charlotte, en Caroline du Nord, utilise son véhicule pour se rendre dans des établissements de soins à domicile et faire des courses pour un client privé. L’essence, qui coûte plus de 4,50 dollars le gallon à Charlotte, sort de sa propre poche.

« Ce gaz m’a vraiment beaucoup enlevé », a déclaré Clarke à Recode. Elle gagne 20 $ de l’heure, mais dit qu’avec l’inflation, elle est incapable d’économiser ou de rembourser ses dettes. « Je ne suis pas capable de faire les choses que je voulais faire. »

Les prix élevés de l’essence nuisent également à ceux qui doivent simplement conduire pour se rendre au travail et en revenir. Et cela a le plus d’impact sur les personnes qui peuvent le moins se le permettre. Les travailleurs à bas salaire avaient déjà du mal à joindre les deux bouts avec le salaire minimum américain de 7,25 $ – un montant qui peut être effacé en un seul trajet, en particulier dans les zones rurales où les temps de trajet sont longs et les transports en commun rares.

Qu’est-ce qui peut – ou, plus probablement, ne peut pas – être fait

L’inflation est très impopulaire politiquement, et la pompe à essence est l’un des endroits les plus évidents où les consommateurs la remarquent. Mais le gouvernement a très peu de leviers à tirer pour aider avec les prix du gaz, et certaines des choses que fait l’administration Biden sont plus symboliques qu’efficaces.

La Réserve fédérale a déjà relevé les taux d’intérêt, un processus douloureux qui tente de ralentir les dépenses en rendant l’emprunt plus cher, ce qui est censé faire baisser les coûts. Bien que cela puisse aider à la demande, aider à l’offre est beaucoup plus difficile car cela est lié à la capacité de raffinage et aux prix mondiaux du pétrole (et aux caprices géopolitiques).

Biden a déjà libéré du carburant des magasins d’urgence du pays, une décision qui n’a pas fait grand-chose pour améliorer les prix de l’essence car elle ne peut pas compenser les baisses au niveau mondial, où les prix du pétrole sont fixés.

Mercredi, Biden a annoncé qu’il demandait également au Congrès de suspendre les taxes fédérales sur l’essence pendant trois mois. Certains États ont également suspendu leurs taxes sur l’essence. Mais ces taxes étatiques et fédérales ne représentent que 12% du coût du gaz.

« Le prix est déjà de cinq dollars ; 20 cents ne feront pas une énorme différence », a déclaré Kyle, faisant référence au montant des taxes fédérales par gallon.

De plus, ces taxes aideraient normalement à payer les améliorations des routes et des autoroutes – des choses qui devront éventuellement être payées par le biais d’autres taxes.

Lutz Kilian, conseiller principal en politique économique à la Federal Reserve Bank de Dallas, a déclaré que de telles mesures visant à réduire les prix du gaz pourraient en fait avoir des « effets pervers » sur les prix, car rendre le gaz moins cher pourrait augmenter la demande, ce qui entraînerait une augmentation des prix. . « Cela pourrait aggraver les choses », a-t-il déclaré.

À court terme, de nombreux travailleurs américains devront endurer et supporter le prix élevé de l’essence. À long terme, ils pourraient apporter des changements, qui ne sont pas faciles et prendront du temps.

« À court terme, ils ont la voiture qu’ils ont et ils ont le travail qu’ils ont », a déclaré Steven Kyle, professeur agrégé à la Dyson School of Applied Economics and Management de l’Université Cornell. À plus long terme, ces personnes pourraient changer d’emploi et passer à d’autres industries.

« Nous allons voir ce genre de professions se dépeupler – les gens vont partir s’ils ne peuvent pas se permettre le calcul des coûts-revenus », a déclaré Kyle. « Cela finira par faire [employers] doivent payer ces gens plus, mais toutes ces choses prennent du temps à fonctionner.

Ceux qui peuvent se le permettre pourraient acheter des véhicules électriques et économes en carburant, bien que les goulots d’étranglement pour l’approvisionnement en véhicules électriques freinent cette transition.

Les prix élevés de l’essence peuvent également affecter l’endroit où les gens vivent, obligeant ceux qui travaillent en personne à s’assurer qu’ils vivent à proximité de leur travail. Cela pourrait également accélérer la demande de travail à distance. En avril, 20 % des emplois sur LinkedIn aux États-Unis concernaient le travail à distance, mais ils ont reçu plus de la moitié de toutes les candidatures, selon l’entreprise. Ceux qui viennent au bureau deux ou trois fois par semaine pourraient demander à leur patron s’ils peuvent venir une fois par semaine ou même quelques fois par mois – d’autant plus que de nombreux employés de bureau ne sont pas convaincus qu’il est utile d’aller au bureau du tout.

Les premiers indicateurs suggèrent que les prix élevés pourraient commencer à empêcher les gens de faire le plein, ce qui pourrait à son tour contribuer à faire baisser les prix : il y a eu 5 % de moins de transactions dans les stations-service en mai 2022 qu’en mai 2019, selon Earnest Research et l’Energy Information Administration. les données montrent que la demande implicite d’essence au cours de la semaine se terminant le 10 juin a légèrement diminué par rapport à la semaine précédente et à la même semaine un an auparavant.

Même encore, les prix de l’essence devraient augmenter cet été et ne pas baisser considérablement avant 2023. Et plus les prix de l’essence resteront élevés longtemps, plus les changements que les travailleurs devront apporter seront drastiques.