Les prix élevés de l’énergie pourraient-ils éroder le soutien européen à l’effort de guerre de l’Ukraine ?

La guerre de la Russie en Ukraine a un impact profond sur toute l’Europe alors que les prix de l’énergie montent en flèche et qu’un hiver froid prévu approche. Cette douleur serait ressentie durement en République tchèque, un pays d’Europe de l’Est particulièrement sensible à l’agression russe et qui a été très favorable à la résistance ukrainienne.

Pourtant, certains observateurs craignent que les réalités de la confrontation avec la Russie et du soutien énergique à Kyiv ne s’installent parmi la population.

“Ce sera un hiver difficile à venir pour les gouvernements européens centristes, et il est important que l’Europe soit en mesure de maintenir sa solidarité pour lutter contre la crise de l’énergie et du coût de la vie au milieu de la militarisation de l’énergie par la Russie”, a déclaré Paddy Ryan, directeur adjoint de la sécurité énergétique européenne. au Conseil de l’Atlantique, a déclaré à Fox News Digital.

À la fin du mois dernier, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la place Venceslas de Prague pour exprimer leur opposition à la gestion par la République tchèque de la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. Des manifestants en colère ont appelé à la démission du Premier ministre Petr Fiala et de son gouvernement de coalition orienté vers l’ouest. Les manifestations comprenaient un chevauchement de l’extrême droite et de l’extrême gauche, un indicateur fort de l’angoisse croissante à l’approche de l’hiver.

LES GOUVERNEMENTS EUROPÉENS ET LES CITOYENS SE PRÉPARENT À L’AGGRAVATION DE LA CRISE ÉNERGÉTIQUE

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est au cœur des récents troubles qui secouent la politique tchèque. De nombreux manifestants exigent la démission du Premier ministre et reprochent au gouvernement de s’être joint au reste de l’Union européenne et à l’OTAN pour mettre en œuvre des sanctions économiques sévères contre la Russie. Les manifestants affirment que les tentatives du gouvernement pour soulager la douleur sont insuffisantes.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement est confronté à une vive opposition face à la crise croissante de l’énergie. Début septembre, la coalition au pouvoir de Fiala a survécu de peu à un vote de défiance parlementaire, montrant que la désaffection de la population face au prix élevé de l’électricité et du gaz naturel restera un problème politique majeur.

ZELENSKYY D’UKRAINE ACCUSE LA RUSSIE DE « SE PRÉPARER À UNE ATTAQUE ÉNERGÉTIQUE DÉCISIVE CONTRE TOUS LES EUROPÉENS » CET HIVER

Alors que les manifestants peuvent blâmer leur gouvernement pour le prix élevé de l’énergie et l’inflation globale, la décision coercitive du président russe Vladimir Poutine de couper l’approvisionnement en gaz de l’Europe est un facteur majeur de la flambée des prix.

“Le Kremlin associe cette guerre énergétique ouverte contre l’UE à ses tactiques de désinformation qui tentent d’amplifier ces inquiétudes parmi les électeurs européens, où l’objectif de Moscou est de semer la division et la dissidence à travers l’Europe dans le but d’amener les capitales occidentales à abandonner leur soutien à l’Ukraine, d’autant plus que l’armée russe continue de subir des défaites sur le champ de bataille”, a déclaré Benjamin L. Schmitt, chercheur principal au Center for European Policy Analysis, à Fox News Digital.

LA RUSSIE DE POUTINE A CRÉÉ LA PIRE CRISE DES RÉFUGIÉS EN EUROPE

La décision de la Russie en temps de guerre de couper le gaz vers l’Europe a provoqué l’une des pires crises énergétiques de mémoire récente. La République tchèque, ainsi que de nombreux autres pays d’Europe de l’Est, dépendent presque exclusivement de la Russie pour son gaz naturel. L’UE a obtenu 39,2 % de son gaz naturel de Russie en 2021. La République tchèque consomme environ 9,1 milliards de mètres cubes de gaz naturel chaque année, dont la majeure partie provient de Russie. Un arrêt complet du gaz par la Russie pourrait réduire le PIB de 6 % dans les pays les plus vulnérables de l’UE, selon un estimation du Fonds monétaire international.

La militarisation de l’énergie par Poutine à un moment critique juste avant l’hiver vise à créer une incertitude sur le marché et à faire monter les prix pour percer des trous dans l’alliance occidentale. Les dirigeants de l’UE rappellent au public que les coûts élevés de l’énergie sont le résultat de la guerre d’agression de Poutine en Ukraine et exacerbés par les problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie. La décision de Poutine, malgré les avertissements, semble avoir fonctionné à certains égards, comme le montrent les manifestations en République tchèque.

Le coût élevé de l’énergie n’est pas le seul problème auquel les citoyens tchèques doivent faire face. L’afflux de réfugiés, plus de 400 000 Ukrainiens sont entrés en République tchèque depuis le début de la guerre le 24 février, ajoute aux frustrations ressenties par les Tchèques face à l’incapacité perçue de leur gouvernement à répondre aux nécessités de la vie de base.

Pourtant, malgré le mécontentement croissant au sein de la République tchèque et ailleurs dans la communauté transatlantique, le soutien à la défense de l’Ukraine, tant dans la rhétorique que dans l’aide à la sécurité, reste fort.