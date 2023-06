Les prix élevés de l’énergie en Allemagne poussent certaines entreprises à délocaliser : BDI

« À mon avis, l’Allemagne est un endroit attrayant pour les entreprises nouvelles et existantes », a déclaré Habeck, selon une traduction de CNBC. « Bien sûr, les industries des matériaux sont sous pression en raison de la hausse des prix de l’énergie, mais il y a des décisions politiques à prendre. »

Le ministre de l’Economie, Robert Habeck, a abordé la question des entreprises qui cherchent à déménager dans son discours du deuxième jour de la conférence BDI’s Day of Industry à Berlin mardi.

« De nombreuses entreprises dont le siège est en Allemagne se portent bien à l’échelle mondiale, mais elles ont du mal à fonctionner dans leur propre pays », a-t-il ajouté, citant la bureaucratie et la lenteur de l’administration comme des pressions supplémentaires auxquelles sont confrontées les entreprises dans le climat actuel.

Les prix de l’électricité et du gaz ont atteint des niveaux record dans toute l’Europe en 2022 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et les coûts exorbitants continuent de contribuer à Inflation obstinément élevée en Europe continentale et au Royaume-Uni

En mai, le gouvernement allemand a révélé son intention de mettre de côté environ 4 milliards d’euros (4,4 milliards de dollars) chaque année pour subventionner les prix de l’électricité pour les industries à forte intensité énergétique, dans le but de protéger certaines entreprises des coûts élevés.

« Nous voulons que l’industrie (…) reste chez elle en Allemagne et bénéficie d’une perspective de transformation. Le prix de l’électricité de l’industrie est destiné à cela », a déclaré Habeck lors d’une conférence de presse le 22 mai.

Le président de la banque centrale allemande, Joachim Nagel, a déclaré que la crise énergétique allemande était « plus ou moins résolue » le 13 avril, citant une « force inhérente » qui permettrait au pays de se remettre du double choc de la pandémie et de la guerre en Ukraine.

« L’industrie allemande a une bonne capacité à faire face à la situation … et je pense qu’elle surmontera cela, et qu’elle reviendra aux niveaux que nous avons vus avant la pandémie », a-t-il déclaré.

Cependant, le BDI a fait une prédiction « qui donne à réfléchir » pour l’Allemagne lundi, prévoyant une stagnation du produit intérieur brut en 2023 par rapport à l’année précédente.

« Un plus de 2,7 (pourcentage de croissance du PIB) dans le monde et zéro pour nous indique clairement : l’Allemagne prend du retard », a déclaré Russwurm. dans un rapport.

Les données du bureau allemand des statistiques du 25 mai ont montré une révision à la baisse du PIB allemand pour les trois premiers mois de 2023, plongeant l’économie dans une récession technique. Le PIB devait initialement s’établir à zéro, mais a été ramené à -0,3 %.