Les Prix Écrans canadiens passent à des catégories de performance non sexistes

Les Prix Écrans canadiens passeront l’année prochaine à des catégories de performance non genrées.

Au lieu de prix séparés pour le meilleur acteur et actrice, il y aura désormais un seul récipiendaire dans chaque catégorie.

Côté cinéma, il y aura des récompenses pour la performance dans un rôle principal et la performance dans un second rôle. Pour la télévision, il y aura des prix pour les performances principales et de soutien dans les catégories dramatique et comédie, et un prix pour la meilleure performance dans un téléfilm.

Le nombre de nominations pour chaque prix passera de cinq à huit.

Dans un communiqué, John Young, président de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, a décrit cette décision comme une étape nécessaire vers une industrie du cinéma équitable.

Dans la même déclaration, le PDG par intérim, Louis Calabro, a déclaré qu’il était du devoir de l’académie de veiller à ce que chaque artiste ait la possibilité de participer pleinement à la fois au programme de récompenses et à l’industrie du cinéma et de la télévision en général.

“Cette décision nous rapproche de cet objectif”, a-t-il déclaré.

L’académie a déclaré que le changement intervient après un effort de consultation à grande échelle sur cinq ans et impliquant 40 organisations de l’industrie.

Cela survient également alors qu’un certain nombre d’autres remises de prix se tournent vers des catégories de performance non sexistes, y compris le Récompenses spirituelles et le Prix ​​​​du film indépendant britannique .

Les prix Écrans canadiens honorent les meilleurs talents du pays dans les domaines du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Ils ont commencé en 2013 après une fusion entre les Génies et les Gémeaux, qui avaient respectivement décerné des prix distincts pour le cinéma et la télévision.

Les catégories de performance dans le flux des prix des médias numériques sont neutres depuis 2019.

L’édition 2023 des prix sera remise au cours d’une semaine en avril prochain.