Les Prix Écrans canadiens passent à des catégories d’acteurs non sexistes – National

Les meilleurs prix du cinéma et de la télévision au Canada deviennent non sexistes.

Les organisateurs affirment que les prix Écrans canadiens de l’année prochaine abandonneront les catégories dédiées aux artistes masculins et féminins au profit de catégories qui ne sont pas divisées par sexe.

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision affirme que cela “représentera mieux la communauté diversifiée de talents du pays”.

Au lieu de quatre catégories de films qui honorent chacune le meilleur acteur ou actrice principal et le meilleur acteur ou actrice de soutien, il y aura deux catégories récompensant la meilleure “performance dans un rôle principal” et “performance dans un rôle de soutien”.

Plusieurs catégories de télévision basées sur le genre sont renommées de la même manière. Par exemple, les concours du meilleur acteur et actrice principal de la comédie deviennent simplement «meilleur interprète principal» dans une comédie.

Auparavant, chaque catégorie autorisait cinq nominés, mais à l’avenir, l’Académie indique que huit nominés seront pris en considération.

Il ajoute que le changement fait suite à “un effort de consultation à grande échelle mené sur cinq ans” et a impliqué la contribution de “40 organisations clés de l’industrie”.

“L’Académie canadienne estime qu’il s’agit d’une étape progressive et nécessaire vers une industrie équitable sur écran en garantissant que tous les artistes canadiens sont éligibles pour être honorés par leurs pairs”, a déclaré jeudi le président de l’Académie, John Young, dans un communiqué.

Cette décision fait suite à un changement plus large dans l’industrie des récompenses sexospécifiques, notamment les Tribute Awards du Festival international du film de Toronto et les Independent Spirit Awards, qui ont récemment annoncé des catégories d’acteurs non sexistes pour son édition 2023.

Les Junos, les Grammys, les British Independent Film Awards et les MTV Movie & TV Awards proposent également des catégories non genrées.

Les catégories de performance des médias numériques des Prix Écrans canadiens sont non sexistes depuis 2019.

“En tant qu’Académie canadienne, nous reconnaissons qu’il est de notre devoir de veiller à ce que chaque artiste ait la possibilité de participer pleinement à nos programmes de prix et à l’industrie en général, et cette décision nous rapproche de cet objectif”, a déclaré le PDG par intérim de l’académie, Louis Calabro, a déclaré dans un communiqué.