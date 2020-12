Un initié de Samsung sans nom s’est entretenu avec une publication indienne TechQuila, révélant quelques détails épicés sur la prochaine série Galaxy S21.

Les prix du trio ne changeront pas par rapport aux prix de la série Galaxy S20 de cette année. Cela signifierait 67000 INR pour le Galaxy S20, 74000 INR pour le S20 + et l’Ultra demandera 93000 INR. Si cela se répercute sur les autres grands marchés, nous devrions voir des prix de 900 $ / 900 €, 999 $ / 999 € et 1 399 $ / 1 399 € respectivement aux États-Unis et en Europe.

De plus, la rumeur révèle que le lancement en Inde aura lieu au moins une semaine après le lancement mondial, prévu le 14 janvier. La société organisera un événement dédié au magasin de l’Opéra de Bangalore pour marquer l’arrivée de ses nouveaux produits phares dans le pays.

En fait, le magasin lui-même a commencé à prendre des précommandes à l’aveugle pour la série Galaxy S21 des fans enthousiastes de Samsung. Vous devez payer 2 000 INR (27 USD) à l’avance pour vous assurer d’être parmi les premiers à pouvoir acheter les téléphones en Inde.

Samsung aurait l’intention d’inviter certains de ceux qui précommandent à l’événement de lancement et de leur donner leurs unités le jour même du lancement indien.

