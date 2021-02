Les prix du Samsung Galaxy M31s réduits de 1000 Rs pour les chaînes hors ligne

Le Samsung Galaxy M31 aurait reçu une réduction de prix en Inde. Selon 91Mobiles, la réduction de prix de Rs 1000 sur la variante de stockage 6 Go + 128 Go et la variante 8 Go + 128 Go est applicable dans les magasins hors ligne, tandis que les magasins en ligne, y compris Samsung India, affichent l’ancien prix. Pour le moment, Samsung n’a pas encore annoncé officiellement la réduction de prix sur les Samsung Galaxy M31. Nous avons également contacté l’entreprise pour plus de clarté et mettrons à jour l’espace en conséquence.

Selon le dernier rapport, le Samsung Galaxy M31 se vend actuellement sur des canaux hors ligne à 18 499 roupies au lieu de 19 499 roupies pour la variante de base de 6 Go de RAM. Le modèle de 8 Go de RAM est disponible à 19 499 roupies et 21 499 roupies, ajoute le rapport. Samsung a lancé le Samsung Galaxy M31 en Inde en juillet 2020 dans les options de couleur noir et bleu.

Pour les spécifications, le Samsung Galaxy M31s est livré avec un écran FHD + Super AMOLED de 6,5 pouces associé à une protection Gorilla Glass 3 et une luminosité de 420 nits. L’appareil à double SIM fonctionnera sur une interface utilisateur basée sur Android 10, prête à l’emploi. Sous le capot, le téléphone contient le chipset octa-core Exynos 9611 avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré qui est extensible via une carte microSD. Il existe également une batterie de 6000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 25 W via le port USB Type-C.

Le Samsung Galaxy M31s est livré avec une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un capteur principal de 64 mégapixels avec un objectif f / 1,8 associé à un objectif secondaire ultra-large de 12 mégapixels. La configuration de la caméra comprend également un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un tireur macro de 5 mégapixels. Pour les selfies et les appels vidéo, il y a un appareil photo de 32 mégapixels à l’avant, et il offre des fonctionnalités telles que l’enregistrement vidéo 4K, les vidéos au ralenti, AR Doodle et AR Emoji. Pour la connectivité, le Galaxy M31s comprend 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS et une prise casque 3,5 mm. L’appareil dispose d’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté.