Les prix du Samsung Galaxy A12 pour la fuite en Inde commenceront à 12 999 INR

Samsung devrait apporter le Galaxy A12 en Inde à tout moment, car plusieurs sources et fuites ont révélé que le lancement était imminent. Auparavant, nous avons entendu dire que le pays asiatique n’obtiendrait que deux combinaisons de mémoire, et aujourd’hui, nous avons des informations sur le coût de chacune d’elles.

Selon 91mobiles, le Samsung Galaxy A12 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage coûtera 12 999 INR, soit environ 178 $ / 150 €. La deuxième option est de 4/128 Go et sera de 13 999 INR ou 190 $ / 160 €.

Il est assez triste que l’Inde n’obtienne que deux options de mémoire. Il y en a deux autres, 3/32 Go et 6/128 Go, mais Samsung a décidé de les réserver pour d’autres marchés. La source actuelle ne dit pas quelles couleurs seront disponibles en Inde, mais nous nous attendons à voir les options Bleu, Noir et Blanc.

En dehors de cela, le téléphone est livré avec un chipset Helio P35, un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD + et une batterie relativement puissante de 5 000 mAh. Heureusement, ce combiné abordable est livré avec un port USB-C et une charge de 15 W au lieu de certaines autres normes anciennes. Nous avons déjà le téléphone avec nous, et son examen devrait bientôt sortir, juste à temps pour le lancement inévitable de Samsung India.

La source