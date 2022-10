Les prix du pétrole vont augmenter alors que deux millions de barils de moins seront produits chaque jour | Actualité économique

Deux millions de barils de pétrole en moins doivent être produits chaque jour, ce qui équivaut à 2% de l’approvisionnement mondial, ont convenu l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et la Russie.

Cette décision est un effort pour augmenter les prix dans les pays qui ressentent la chaleur des coûts élevés de l’énergie.

Les membres du groupe, l’Arabie saoudite et la Russie, ont conduit le groupe à réduire sa production, ce qui représente la plus forte baisse depuis les premiers jours de la pandémie, lorsque la demande s’est effondrée et que les prix du pétrole ont fortement chuté.

Dernières nouvelles de l’économie

L’annonce était largement attendue et les prix du pétrole avaient augmenté de 5% depuis vendredi. La référence des prix du pétrole, le Brent, est passée à 91,95 $ (81,69 £) après l’annonce de la réduction de la production.

Les prix avaient chuté à environ 90 $ (79,93 £) le baril, contre des sommets de 120 $ (107 £) il y a trois mois, au milieu des craintes d’une récession économique mondiale qui réduirait la demande.

Les responsables de la Joe Biden Whitehouse avaient fait pression sur les membres de l’Opep pour éviter les réductions de production qui feraient monter les prix du pétrole à l’approche des élections américaines de mi-mandat.

En savoir plus sur Sky News :

Au moins 50 enfants ont besoin d’un lit à Sheffield – ce soir

Comment une compression des prestations affecterait-elle les gens au quotidien ?

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’administration Biden a appelé à maintenir la production à un niveau élevé pour faciliter la sécurité énergétique et réduire la pression sur les prix.

“La décision est technique, pas politique”, a déclaré le ministre de l’Énergie des Émirats arabes unis, Suhail al-Mazroui, aux journalistes avant la réunion de l’Opep.

“Nous ne l’utiliserons pas comme une organisation politique”, a-t-il déclaré, ajoutant que les inquiétudes concernant une récession mondiale seraient l’un des sujets clés.”