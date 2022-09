Les prix du pétrole resteront stables mais des facteurs “plus haussiers” à venir

Les analystes ont déclaré à CNBC qu’ils s’attendaient à ce que les prix du pétrole restent stables tout au long du second semestre 2022, bien qu’ils aient déclaré que l’impact potentiel d’une récession économique n’avait pas encore été pris en compte. En période de récession, les prix du pétrole ont tendance à baisser, ce qui pourrait donner un répit aux consommateurs. .

Les prix du pétrole se négocient actuellement autour de 95 dollars le baril pour le Brent et juste en dessous de 89 dollars le baril pour le West Texas Intermediate américain.

Les prix mondiaux du pétrole ont grimpé en flèche à plus de 120 dollars le baril après le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, mais ont chuté à moins de 100 dollars le baril ces dernières semaines.

Le brut tombera en moyenne à 101 dollars le baril au second semestre 2022, a déclaré Natasha Kaneva, responsable de la recherche mondiale sur les matières premières chez JPMorgan. Elle a prévu que le prix du baril serait de 98 dollars en 2023.

Vue aérienne de la raffinerie YPF La Plata le 1er août 2022 à La Plata, Argentine. L’usine de raffinerie de La Plata d’YPF est l’une des principales usines de la raffinerie d’YPF et peut traiter environ 190 000 barils de pétrole brut par jour. Un expert de JPMorgan a maintenu en août une estimation modeste de 101 dollars le baril pour le reste de l’année, après avoir atteint un sommet antérieur au deuxième trimestre de 2022.

Kaneva a déclaré à CNBC qu’elle n’avait légèrement baissé son estimation pour 2023, attribuant cet ajustement à un impact plus faible que prévu de l’embargo de l’UE sur le brut russe.

“Bien que nous ne pensions pas que le risque de récession soit déjà pris en compte dans le prix du pétrole, ce risque augmente”, ont déclaré Kaneva et d’autres chez JPMorgan dans un rapport de juillet. Les prix du pétrole ont tendance à chuter de 30 à 40 % pendant les récessions, selon le rapport.

“Certains gouvernements européens ont modifié certaines parties de leurs sanctions dans la crainte d’une hausse des prix du brut, permettant de fait l’enlèvement du brut russe par des entreprises européennes”, a-t-elle déclaré. “Avec le report des plans visant à exclure le pétrole russe du marché de l’assurance maritime, l’impact sur l’approvisionnement russe pourrait être nettement inférieur à nos projections actuelles.”

D’autres analystes ont fait écho à une estimation d’un chiffre proche du statu quo pour les prix actuels du pétrole et ont prévu de légères baisses en 2023.

“En termes de mes prévisions actuelles et à moins d’un événement imprévu majeur, je m’attends toujours à ce que le brut Brent atteigne en moyenne 108 dollars cette année”, a déclaré Glenn Wepener, directeur exécutif et stratège principal de la First Abu Dhabi Bank. Wepener a ajouté que ses perspectives de prix du Brent pour 2023 sont de 97 $ le baril.

De même, Daniel Yergin de S&P Global a déclaré mercredi à Squawk Box qu’il pensait que les prix du pétrole seraient “où ils sont ou un peu plus élevés” à la fin de l’année. Il a ajouté que les prix du pétrole sont susceptibles d’être déterminés par les développements géopolitiques, plutôt que par des facteurs d’offre et de demande.