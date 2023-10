Les prix du pétrole réagissent au conflit israélo-palestinien à cause de l’Iran et du Moyen-Orient

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 4 % aujourd’hui (9 octobre), après la groupe terroriste Hamas a lancé une attaque sur Israël deux jours plus tôt, infiltrant le pays par voie terrestre, maritime et aérienne, dans un conflit qui a a déjà fait 1 100 morts sur les deux côtés.

Les combats n’a eu aucun effet immédiat sur l’approvisionnement mondial en pétrole. Israël n’a « pratiquement aucune production de pétrole brut et de condensats », selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), qui fixe la capacité annuelle de production pétrolière du pays à seulement 300 000 barils par jour. (En revanche, les États-Unis ont une capacité de 18,1 millions.) Les territoires palestiniens aussi, produire presque pas de pétrole.

Cependant, le conflit entre les voisins controversés est voué à s’intensifier, comme le promet le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu «puissante vengeance» et riposte par des frappes aériennes sur Gaza. À mesure que les tensions s’accentuent, les perspectives pour l’ensemble de la région du Moyen-Orient sont également tendues, ce qui contribue à un tiers de l’approvisionnement mondial en pétrole. Cela s’explique notamment par le fait que les militants palestiniens seraient soutenus par l’Iran, qui est le pays le plus important. le septième producteur mondial de pétrole.

« Si les pays occidentaux associent officiellement les renseignements iraniens à l’attaque du Hamas, alors l’approvisionnement et les exportations de pétrole de l’Iran seront confrontés à des risques imminents », a déclaré Vivek Dhar, directeur de la recherche sur les matières premières minières et énergétiques à la Commonwealth Bank. a dit à CNBC hier (8 octobre).

Graphique : le conflit Israël-Hamas fait monter les prix du pétrole

Citation : Un marché pétrolier précaire

« Les stocks mondiaux de pétrole sont faibles et les réductions de production saoudiennes et russes entraîneront de nouvelles réductions de stocks au cours des prochains mois. Le marché devra éventuellement mendier une offre saoudienne plus importante, ce qui, je pense, ne se produira pas en dessous de 110 dollars de Brent. —Gestionnaire de hedge funds et trader en énergie Pierre Andurand dans un Article du 8 octobre sur X

Pays d’intérêt : Iran

Même si Téhéran nié toute implication directedirigeants iraniens a approuvé l’attaque contre Israël par le Hamas comme un acte de « légitime défense ».

L’attaque surprise, qui a coïncidé avec le 50e anniversaire de la guerre du Kippour en 1973, attise les craintes d’une répétition de l’histoire. En 1973, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a imposé un embargo pétrolier contre les alliés d’Israël. Mais l’Égypte et la Syrie ont alors mené l’attaque contre Israël ; sans la participation des nations arabes cette fois-ci, un nouvel embargo pétrolier arabe est peu probable.

Toutefois, les prix du pétrole auront du mal à se maintenir face à une crise prolongée. En voici trois problèmes d’approvisionnement potentiels à surveiller :

🇸🇦 L’Iran pourrait paralyser la production pétrolière saoudienne, comme il l’a apparemment fait avec des frappes de drones via Mandataires yéménites en 2019.

🇺🇸 Washington pourrait durcir le ton sa surveillance du commerce du pétrole sanctionné et repousser plus durement la contrebande de pétrole iranience qui pourrait contraindre l’Iran à réduire sa production.

🇮🇷 Si les sanctions sont appliquées plus strictement, l’Iran pourrait ressusciter une vieille menace de 2011 : bloquer le Détroit d’Ormuzune route maritime étroite mais importante qui transite près d’un tiers du pétrole mondial, selon Bloomberg.