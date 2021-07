Les prix du pétrole pourraient dépasser les 100 $, selon l’ancien secrétaire américain à l’Énergie sur l’échec des négociations de l’OPEP+

L’OPEP et ses alliés, appelés collectivement OPEP+, ont échoué à deux reprises à conclure un accord sur la production de pétrole la semaine dernière. Lundi, une autre tentative de reprise des pourparlers a échoué et les discussions ont été reportées sine die.

« Je pense que les pays reconnaissent que 100 barils de pétrole ne seraient pas dans (leur) intérêt », a déclaré mardi Yergin, vice-président d’IHS Markit, à CNBC’s Street Signs Asia. « Vous verriez les gouvernements verser plus d’incitations dans les voitures électriques et voir l’impact sur la demande. »

La discorde entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis a été « frappante », ont déclaré Brouillette et Yergin.

« Je pense qu’un côté ou l’autre va devoir céder… il va falloir… beaucoup, comme on dit, du commerce de chevaux, pour parvenir à un accord et le garder ensemble », a-t-il déclaré. a déclaré mardi à CNBC.

« Les États-Unis sont l’un des trois grands producteurs du monde, et il est … important que nous assistions à ces conversations et que nous utilisions le (Groupe des 20) et d’autres forums dont nous disposons pour apporter partenaires mondiaux pour, espérons-le, arbitrer et atténuer certains des pires résultats qui peuvent survenir dans ce type de situations », a-t-il suggéré.

Brouillette a également déclaré qu’il « gardait un œil attentif sur les Russes », qui dirigent les pays non membres de l’OPEP.

« Ils sont connus (pour) et sont très bons pour exploiter toutes les divisions au sein de ces conversations », a-t-il déclaré. « Dans la mesure où les Émirats arabes unis et la communauté saoudienne restent séparés sur ce point important, je m’attendrais à ce que les Russes comblent tout vide. »