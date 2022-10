Les prix du pétrole pourraient bientôt revenir à 100 dollars le baril, selon les analystes

Réservoirs de stockage de pétrole brut au parc de stockage de Juaymah dans la raffinerie de pétrole et le terminal pétrolier de Ras Tanura de Saudi Aramco à Ras Tanura, en Arabie saoudite, le lundi 1er octobre 2018. L’OPEP+ envisage de réduire la production de plus d’un million de barils par jour, selon aux sources. Cette décision marquerait la plus grande entreprise entreprise par l’organisation pour faire face à la faiblesse de la demande mondiale.

Simon Dawson | Bloomberg | Getty Images