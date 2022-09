Les prix du pétrole ont chuté — alors pourquoi le prix de l’essence monte-t-il en flèche partout au Canada?

Le prix du baril de pétrole a chuté d’environ 20 % au cours du dernier mois, une situation qui entraînerait normalement une baisse comparable du prix que les consommateurs constatent lorsqu’ils font le plein d’essence. Mais les déséquilibres entre l’offre et la demande ont fait évoluer les prix à la pompe dans la direction opposée, et l’effet sur les conducteurs canadiens a été dramatique.

Un jour où le prix de référence du baril de pétrole a perdu environ un dollar, les prix de l’essence ont grimpé en flèche dans certaines régions du pays jeudi, Thunder Bay voyant les prix moyens grimper jusqu’à 20 cents le litre, et Edmonton et Calgary ont bougé de un montant similaire vendredi – alors même que le prix du pétrole a encore perdu 50 cents.

La douleur est actuellement ressentie avec le plus d’acuité en Colombie-Britannique, où le prix moyen d’un litre de l’essence coûte 2,39 $. C’est le prix moyen le plus élevé jamais enregistré pour n’importe quelle juridiction en Amérique du Nord.

Alors que le prix que les conducteurs paient à la pompe est important, le principal coupable en Colombie-Britannique à l’heure actuelle est la fermeture de l’une des principales raffineries de la région, ce qui réduit l’approvisionnement en essence. Mais la demande de chauffeurs est restée stable, ce qui a fait grimper le prix de ce qui est disponible.

Arrêts de raffinerie

La raffinerie Phillips 66 à Ferndale, Washington, a été fermée pour maintenance au début du mois, prenant environ 65 000 barils d’essence par jour hors ligne.

“La Colombie-Britannique et Vancouver importent jusqu’au dernier baril d’essence et de diesel de [that] région des États-Unis », a déclaré Vijay Muralidharan, analyste énergétique chez R Cube Economic Consulting Inc. « Lorsque le raffinage s’arrête, cette quantité d’approvisionnement en essence se ferme.

Les marchés de l’essence en Amérique du Nord sont globalement divisés en cinq zones, connues sous le nom de Petroleum Administration for Defence Districts (PADD), selon l’Energy Information Administration des États-Unis. Parce que l’offre est limitée mais que la demande est forte dans le district PADD-5 qui comprend la Colombie-Britannique, le carburant des quatre autres régions se déplace pour répondre à ce besoin – et fait grimper les prix partout.

“Vous devez concourir pour ces barils limités”, a déclaré Muralidharan. “Donc, qui paie les prix les plus élevés remporte le produit.”

La raffinerie de l’État de Washington n’est pas la seule hors ligne en ce moment. Une raffinerie à Toledo, dans l’Ohio, a été fermée en raison d’un incendie, et elle ne devrait pas revenir à pleine capacité avant 2023, de sorte que ces fermetures étalées ont également un impact sur les prix aux États-Unis.

“Je ne sais pas si j’ai déjà vu une gamme plus large de comportements de prix d’un océan à l’autre dans ma carrière”, a déclaré Patrick De Haan, analyste chez GasBuddy.com.

“Une série de perturbations inattendues de la raffinerie, y compris des incendies et des travaux d’entretien de routine, se sont apparemment toutes produites en peu de temps, provoquant une flambée des prix de gros du gaz dans les régions de la côte ouest, des États des Grands Lacs et des Plaines – et certaines de ces régions pourraient voir les prix grimper encore de 25 à 75 cents par gallon ou plus jusqu’à ce que les problèmes soient résolus », il a dit cette semaine.

Ces problèmes se propagent aux États-Unis et se répandent au nord de la frontière.

“Le marché est si serré”

Les prix dans l’Alberta riche en pétrole sont toujours inférieurs à ceux du reste du pays, mais les prix à la pompe dans les deux plus grandes villes de la province sont passés de moins de 1,50 $ le litre jeudi à plus de 1,60 $ vendredi.

Les prix en Alberta ont augmenté d’environ 10 % au cours de la semaine dernière contre environ 20 % en Colombie-Britannique. Le bond de Thunder Bay est directement touché par cela parce que « la majeure partie de l’essence arrive directement à Thunder Bay par pipeline depuis Edmonton », a déclaré Paul Pasco avec conseil en énergie Kalibrate. “En termes d’ampleur du changement de prix qui s’est produit à Thunder Bay, c’est exactement là où il aurait dû être.”

Il a dit qu’il ne s’attend pas à ce que les conducteurs voient un soulagement avant le long week-end de Thanksgiving, mais même dans ce cas, le marché est vulnérable à toute baisse modeste du côté de l’offre. “C’est juste que le marché est si serré sur la capacité de raffinage”, a-t-il déclaré.

Joel Scott de Vancouver dit qu’il cherche à acheter un véhicule électrique en raison des conséquences environnementales et financières d’une telle consommation d’essence. (Radio-Canada)

Dans les rues de Vancouver jeudi, Daniel Mihaichuk a déclaré qu’il est difficile d’ignorer le prix que les conducteurs paient à la pompe. “Par rapport au reste du monde, il semble que ce soit considérablement plus élevé ici”, a-t-il déclaré à CBC News.

Le conducteur Joel Scott a déclaré qu’il avait besoin d’une camionnette pour le travail, mais il envisage d’acheter une version électrique dès qu’il pourra se le permettre. “Nous devons conduire moins”, a-t-il dit, notant que les raisons ne sont pas seulement financières. Les inondations de l’année dernière pendant la rivière atmosphérique lui ont ouvert les yeux, a-t-il déclaré.

“Le changement climatique, vous pouvez tout à fait dire que nous en sommes affectés”, a-t-il déclaré.

Les ouragans Fiona et Ian semblent avoir contourné la plupart des infrastructures pétrolières, mais la livraison et l’approvisionnement en essence ressentent toujours l’incertitude, a déclaré Kristine D’Arbelles, directrice principale des affaires publiques de la CAA.

“Les tempêtes peuvent avoir un effet sur les prix de l’essence”, a-t-elle déclaré. “Parce que la provenance du gaz est légèrement différente à travers le pays, cela pourrait signifier qu’une province le ressent un peu plus qu’une autre.”

REGARDER | La demande en véhicules électriques explose :

Les constructeurs automobiles accélèrent leurs plans de véhicules électriques alors que la demande monte en flèche Les constructeurs automobiles traditionnels et les startups accélèrent leurs plans de véhicules électriques alors que la demande monte en flèche en raison des prix élevés de l’essence et le président américain Joe Biden a annoncé un énorme investissement dans la construction de chargeurs de véhicules électriques.

L’exonération de la taxe sur l’essence arrive à expiration

Lorsque les prix ont grimpé en flèche plus tôt cette année, de nombreuses provinces ont décidé d’offrir aux consommateurs un certain soulagement à la pompe en réduisant temporairement les taxes sur l’essence. Ces réductions devraient bientôt prendre fin, ce qui sera un autre facteur de hausse des prix.

La taxe sur le carburant de l’Alberta est normalement de 13 cents le litre, mais la province a réduit ce chiffre à zéro lors de la crise plus tôt cette année. À compter de demain, toutefois, la province réintroduira une taxe de 4,5 cents le litre.

En Ontario, la taxe sur l’essence a été réduite à neuf cents le litre, contre 14,7 cents le 1er juillet, mais cela devrait prendre fin le 31 décembre.

Victor Vallance, vice-président principal des ressources naturelles et des pipelines chez DBRS Morningstar, a déclaré que les problèmes de change sont également un facteur. Le prix du pétrole est en dollars américains et, comme la plupart des autres devises, le huard perd du terrain par rapport au dollar américain depuis des semaines maintenant.

“Les gens sont pressés partout”, a-t-il dit.