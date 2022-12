Les prix du pétrole chutent, malgré des sanctions renforcées sur le brut russe

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Les marchés pétroliers se sont réveillés en réalisant que les nouvelles sanctions contre la Russie, qui avaient été redoutées par les commerçants, pourraient au moins initialement ne pas être aussi lourdes pour l’approvisionnement en brut russe qu’on le craignait autrefois.

“La perception était que cela écraserait vraiment les approvisionnements russes, et ce n’est plus la perception”, a déclaré Neil Crosby, analyste principal chez OilX, une société de recherche.

Le Brent, la référence internationale, a franchi la barre des 80 dollars le baril pour la première fois depuis janvier, lorsque les prix ont grimpé en flèche pendant la période tendue qui a précédé l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février. Vendredi, il se vendait un peu moins de 77 dollars le baril.

En outre, les traders calculent que de nouvelles hausses des taux d’intérêt de la banque centrale, visant à freiner l’inflation, pourraient entraver la croissance économique dans le monde et réduire la demande de pétrole. Ces inquiétudes s’accompagnent d’une hypothèse selon laquelle la Chine, le plus grand importateur d’énergie au monde, ne relancera son économie que progressivement, malgré un assouplissement des restrictions de Covid.

“Il y a également une prise de conscience croissante que la réouverture de la Chine sera une affaire lente et interminable et que l’Europe et les États-Unis vont connaître un hiver difficile sur le plan économique”, a déclaré David Fyfe, économiste en chef chez Argus Media, une société de recherche sur les matières premières.