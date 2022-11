Les prix du pétrole brut ont effacé la plupart de leurs gains de 2022 et pourraient baisser

Les prix de l’essence à la pompe ont également chuté de façon spectaculaire et pourraient être moins chers que l’an dernier pour de nombreux Américains d’ici Noël, selon les perspectives du Oil Price Information Service. Lundi, la moyenne nationale était de 3,546 $ le gallon d’essence sans plomb ordinaire, contre 3,662 $ il y a une semaine, mais toujours plus élevée que les 3,394 $ il y a un an, selon AAA.

Contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate pour janvier étaient juste au-dessus de 77 dollars le baril dans les échanges de l’après-midi, après une chute à 73,60 dollars le baril, le prix le plus bas depuis décembre dernier. Le WTI a augmenté de plus de 2% pour l’année, après être devenu négatif plus tôt lundi.

Les prix du pétrole défient les attentes et sont à peine plus élevés sur l’année, alors que les perspectives de la demande de pétrole continuent de se détériorer pour l’instant.

Les fermetures de la Chine et les rares manifestations contre Pékin ce week-end ont soulevé davantage de doutes sur les perspectives de l’économie déjà affaiblie du pays.

“Nous pensons que la récession [forces] dans le monde, en particulier dans les trois plus grandes économies, dominent l’environnement macroéconomique pour l’année dans son ensemble, et nous pensons que les problèmes que nous avons identifiés comme relativement cahoteux au cours de la période à venir vont persister », a déclaré Ed Morse , responsable mondial de la recherche sur les matières premières chez Citigroup. “Pour l’instant, nous examinons les macro-vents contraires plutôt que les vents arrière.”

Morse était l’un des stratèges les plus baissiers de Wall Street en 2022, mais il a déclaré que les derniers développements du marché et le coup porté aux principales économies rendaient même ses prévisions trop optimistes. Il avait révisé ses perspectives à la hausse à la fin du troisième trimestre, sur la base du passage de l’OPEP+ à se concentrer sur les prix et de l’attente interdiction du brut russe par l’Europe.

Le marché pétrolier s’est concentré sur ces deux catalyseurs potentiels de hausse des prix, mais l’impact sur la demande du ralentissement en Chine et des nouvelles fermetures a pour l’instant dépassé les inquiétudes concernant l’offre. L’interdiction par l’Union européenne d’acheter des Le pétrole russe transporté par mer a lieu le 5 décembre. L’UE devrait également annoncer des plafonds de prix pour le brut russe.

L’OPEP+ est également un facteur. Le groupe comprend l’OPEP, ainsi que d’autres producteurs, dont la Russie. Le groupe a surpris le marché en octobre en approuvant une baisse de production de 2 millions de barils par jour.

“Nous attendons de voir s’ils signalent des réductions encore plus importantes. Il y avait des rumeurs sur le marché à ce sujet”, a déclaré John Kilduff, associé chez Again Capital. Après avoir atteint les plus bas de la journée, le pétrole a rebondi lundi alors que des spéculations ont circulé sur les nouvelles réductions de l’OPEP+il a dit.

Contrats à terme sur le Brent la référence internationale, était en baisse lundi à 83,11 dollars, se remettant de 80,61 dollars le baril, le prix le plus bas depuis janvier.

“Actuellement, l’objectif est inférieur à 60 $ [for WTI]. C’est ce que le graphique indique… c’est un nouveau plus bas pour le mouvement parce qu’auparavant, le plus bas de l’année était fin septembre et maintenant nous l’avons cassé”, a déclaré Kilduff. “Tout dépend de ce qui se passe en Chine. La Chine est aussi importante du côté de la demande que l’OPEP+ l’est du côté de l’offre.”