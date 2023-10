Les prix du pétrole bondissent alors que la guerre entre Israël et le Hamas suscite des inquiétudes quant aux tensions au Moyen-Orient | Actualité économique

Les prix du pétrole ont augmenté en raison des craintes que les combats entre Israël et le Hamas n’impliquent davantage de pays au Moyen-Orient.

Le coût du baril de Brent, la référence des prix du pétrole, était de 89 $ (73,10 £) plus tôt ce matin, avant de retomber à 86 $ (70,64 £).

Même si le prix est en baisse par rapport au mois dernier, il a augmenté de plus de 3 % suite à la Attaques du Hamas sur Israël et le frappes sur la bande de Gaza.

Il y a moins d’un mois, le prix du brut Brent était 94 $ le baril (77 £). Des prix pétroliers plus élevés signifient que le prix de l’essence et du diesel augmentera et que la production, qui dépend du pétrole, augmentera également ses prix.

De telles hausses des coûts énergétiques alimenteront l’inflation.

Les marchés craignent que l’Iran, qui est un exportateur de pétrole, ne soit entraîné dans le conflit.

Israël revendique L’Iran a peut-être financé ou soutenu le groupe.

Des roquettes ont également été tirées sur Israël depuis le Liban, renforçant les craintes d’un conflit multi-états.

« Les investisseurs évaluent la possibilité que le conflit perturbe l’approvisionnement au Moyen-Orient, si d’autres pays sont impliqués.

« On craint que des frappes de représailles profondes et incessantes contre Gaza puissent potentiellement entraîner l’Iran dans le conflit et avoir un impact sur le flux d’énergie dans la région », a déclaré Susannah Streeter, responsable des finances et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Les prix ont également augmenté en raison des réductions de l’offre en Arabie Saoudite et en Russie.