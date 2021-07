Les prix du pétrole atteignent des sommets pluriannuels après que les pourparlers de l’OPEP + n’ont abouti à aucun accord de production

Le pétrole a bondi à son plus haut niveau en près de trois ans lundi après que les pourparlers entre l’OPEP et ses alliés producteurs de pétrole ont été reportés indéfiniment, le groupe n’ayant pas réussi à parvenir à un accord sur la politique de production pour août et au-delà.

Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate, l’indice de référence du pétrole américain, ont progressé de 1,56%, ou 1,17 $, à 76,33 $ le baril, son plus haut niveau depuis octobre 2018. Le brut de référence international Brent a augmenté de 1,2%, ou 93 cents, à 77,10 $ le baril.

Des discussions ont commencé la semaine dernière entre l’OPEP et ses alliés, connus sous le nom d’OPEP+, alors que l’alliance énergétique cherchait à établir une politique de production pour le reste de l’année. Le groupe a voté vendredi sur une proposition qui aurait remis sur le marché 400 000 barils par jour chaque mois d’août à décembre, soit 2 millions de barils supplémentaires par jour d’ici la fin de l’année. Les membres ont également proposé de prolonger les réductions de production jusqu’à la fin de 2022.

Les Émirats arabes unis ont toutefois rejeté ces propositions et les discussions se sont étalées de jeudi à vendredi alors que le groupe tentait de parvenir à un consensus. Initialement, les discussions devaient reprendre lundi, mais ont finalement été annulées.

« La date de la prochaine réunion sera décidée en temps voulu », a déclaré le secrétaire général de l’OPEP, Mohammad Barkindo, dans un communiqué.

L’OPEP+ a pris des mesures historiques en avril 2020 et a supprimé près de 10 millions de barils par jour de production dans le but de soutenir les prix alors que la demande de produits pétroliers s’effondrait. Depuis lors, le groupe remet lentement des barils sur le marché, tout en se réunissant presque tous les mois pour discuter de la politique de production.

« Pour nous, ce n’était pas une bonne affaire », a déclaré dimanche à CNBC le ministre émirati de l’Énergie et des Infrastructures, Suhail Al Mazrouei. Il a ajouté que le pays soutiendrait une augmentation de l’offre à court terme, mais souhaite de meilleures conditions si la politique doit être prolongée jusqu’en 2022.

Le rallye fulgurant du pétrole cette année – le WTI a gagné 57% en 2021 – signifiait qu’avant la réunion de la semaine dernière, de nombreux analystes de Wall Street s’attendaient à ce que le groupe augmente sa production dans le but de freiner la flambée des prix.

« En l’absence d’augmentation de la production, la croissance à venir de la demande devrait entraîner un resserrement des marchés mondiaux de l’énergie à un rythme encore plus rapide que prévu », ont écrit les analystes de Valeurs Mobilières TD dans une note aux clients.

« Cette impasse entraînera un déficit temporaire et nettement plus important que prévu, qui devrait alimenter des prix encore plus élevés pour le moment. La cassure estivale des prix du pétrole devrait s’accélérer rapidement », a ajouté la société.

– Sam Meredith de CNBC a contribué au reportage.