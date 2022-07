Les prix du lait augmenteront à nouveau partout au Canada, selon un expert

Le coût des produits laitiers devrait encore augmenter au Canada, mais un expert en politique alimentaire affirme qu’il pourrait y avoir un soulagement à l’horizon si les prix des autres aliments se stabilisent avant la fin de l’année.

La Commission canadienne du lait (CCL) a approuvé une rare deuxième augmentation du prix du lait cette année après avoir permis au prix du lait d’augmenter de 8,4 %, ou 6 cents le litre, en février. Le 1er septembre, les agriculteurs factureront 2,5 % supplémentaires, soit 2 cents le litre, pour le lait.

La hausse des prix survient alors que les producteurs laitiers font face à leurs propres coûts de production accrus, a déclaré Sylvain Charlebois, professeur de distribution et de politiques alimentaires à l’Université Dalhousie.

« Fondamentalement, ce que soutiennent les producteurs laitiers, c’est qu’il en coûte plus cher de produire du lait, ce qui est vrai », a déclaré Charlebois à l’émission Your Morning de CTV vendredi. « Donc, la Commission canadienne du lait a essentiellement accepté une augmentation, et cette augmentation sera acceptée par toutes les commissions du pays… Ainsi, les agriculteurs recevront plus d’argent à compter du 1er septembre, mais pour nous tous, cela signifie que les prix du lait et les produits laitiers les prix des produits vont tous encore augmenter.”

Charlebois a déclaré que les consommateurs verront probablement une augmentation encore plus importante de leurs factures d’épicerie, en fonction de la façon dont l’augmentation précédente de 8,4% a affecté les consommateurs.

“Le lait liquide a augmenté d’environ 25% depuis janvier”, a déclaré Charlebois. “Les 8,4 % à la ferme équivaut en réalité à une vente au détail de 25 %, vous pouvez donc imaginer ce qui peut arriver avec 2,5 % à l’automne.”

En plus de l’augmentation du lait à la ferme, les entreprises de transformation laitière semblent appliquer leurs propres hausses de prix au lait, contribuant à une augmentation globale plus élevée dans les épiceries.

Dans une lettre à ses clients, Lactalis Canada a déclaré qu’elle devait mettre en œuvre une augmentation moyenne du marché national de 5 % en septembre en réponse à l’augmentation des prix du CDC et aux « coûts inflationnistes importants ». Arla Foods Canada a publié un avis similaire, affirmant que les augmentations de prix de ses produits à venir en septembre refléteraient la hausse des coûts des ingrédients laitiers et les “impacts inflationnistes sur le fret et l’emballage”.

Le prix des aliments achetés dans les épiceries a augmenté de 9,7% d’une année sur l’autre en mai, le coût de presque tout dans les paniers d’achat ayant augmenté, a déclaré Statistique Canada le mois dernier. Certains consommateurs pressés par l’inflation ont décidé de manger moins, selon Banques alimentaires Canada. Le mois dernier, l’agence a publié des données qui suggèrent que près d’un Canadien sur quatre “mange moins qu’il ne le devrait” à cause de l’inflation.

Mais même si les prix du lait sont sur le point d’augmenter à nouveau, Charlebois a déclaré que des secours pourraient être en cours pour les Canadiens touchés par l’inflation alimentaire. Charlebois s’attend à voir les prix des aliments augmenter encore un peu avant de baisser à nouveau.

“L’inflation des aliments a peut-être atteint un sommet au Canada. Les prix des aliments continueront donc d’augmenter, mais pas au même rythme. Les choses vont probablement ralentir maintenant”, a déclaré Charlebois. “Nous espérons que la dernière partie de 2022 sera plus douce pour les consommateurs avec un budget serré que ce que nous avons déjà vu en 2022.”



Avec des fichiers de La Presse Canadienne