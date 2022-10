Les prix du gaz repartent à la hausse. D’autres augmentations sont en cours

New York

Même avant l’action de mercredi de l’OPEP+ pour réduire la production de pétrole, les prix du gaz aux États-Unis étaient en hausse. D’autres hausses de prix à la pompe sont probablement à venir.

Les prix du gaz ont augmenté de près de 3 cents le gallon dans la lecture quotidienne de l’AAA mercredi, à 3,83 $ le gallon, la plus forte hausse d’une journée en près de quatre mois.

La séquence de 99 jours de baisse des prix de la mi-juin au 20 septembre pourrait devenir un lointain souvenir, même si les prix d’aujourd’hui sont encore bien en deçà du record de juin d’un peu plus de 5,03 $ le gallon. Les prix de l’essence ont augmenté tous les jours sauf un jour depuis lors et sont maintenant en hausse de 16 cents le gallon, soit 4 %, depuis qu’ils ont atteint un creux il y a deux semaines à 3,67 $ le gallon.

Pour la plupart, les augmentations de prix ont été lentes et progressives, mais cela pourrait être sur le point de changer. L’OPEP+, qui comprend non seulement les pays du cartel pétrolier mais aussi d’autres grands producteurs de pétrole comme la Russie, a convenu mercredi de réduire la production de pétrole d’environ 2 millions de barils par jour.

Les contrats à terme sur le pétrole ont augmenté d’environ 2% aux nouvelles et les contrats à terme sur l’essence étaient également légèrement plus élevés suite à la décision de l’OPEP. Les contrats à terme sur l’essence ont augmenté d’environ 20 cents le gallon depuis la fin de la baisse des prix de l’essence le mois dernier, ce qui laisse présager une hausse possible des prix à venir.

Les contrats à terme sur le pétrole et l’essence étaient en baisse depuis la mi-juin en raison des inquiétudes croissantes concernant une éventuelle récession réduisant la demande d’essence et de pétrole, entre autres facteurs.

Les augmentations récentes ont été causées par le nombre inhabituellement élevé de raffineries américaines fermées pour des travaux de maintenance, a déclaré Tom Kloza, responsable mondial de l’analyse énergétique pour OPIS, qui suit les prix de l’essence pour AAA. Il a déclaré que près de 18% de la capacité de raffinage du pays est désormais hors ligne.

“Une grande partie a été reportée au printemps parce qu’ils gagnaient tellement d’argent”, a-t-il déclaré. “La marge d’erreur dans la capacité de raffinage américaine est si mince en ce moment que vous ne pouvez pas perdre de capacité sans affecter les prix.”

C’est normalement la période de l’année où les prix du gaz baissent, car les réglementations exigeant un gaz plus propre mais plus cher pour lutter contre le smog prennent fin dans la majeure partie du pays. La fin de la saison de conduite estivale réduit également la demande, ce qui pousse les prix à la baisse.

Malheureusement, la compression des capacités de raffinage “signifie que les prix de l’essence ne vont pas baisser comme je l’avais pensé”, a déclaré Andy Lipow, analyste pétrolier chevronné. « En fait, ils pourraient dériver vers le haut.

Un autre facteur qui a contribué à réduire les prix ces derniers mois : la libération d’environ 1 million de barils de pétrole par jour de la réserve stratégique de pétrole du pays, qui devrait se terminer le 1er novembre.

“Personne ne sait vraiment ce qui se passe lorsque les ventes de SPR se terminent”, a déclaré Kloza.

Une chose qui pourrait réduire les prix: la Californie, qui maintient généralement ses règles exigeant l’été du mélange d’essence en place jusqu’en novembre, a levé l’exigence au début de la semaine dernière. Cela pourrait faire baisser le prix moyen national, même si cela n’affecte que l’essence en Californie. L’État représente environ 9 % de la consommation d’essence aux États-Unis, de sorte que le changement peut affecter la moyenne nationale même si les prix ne bougent pas ailleurs. Le prix moyen y est de 5,52 $ le gallon, de loin le plus élevé du pays.

« Je ne pense pas que nous verrons des changements majeurs dans les prix nationaux. même si nous voyons les prix californiens revenir au peloton », a déclaré Kloza.

La baisse des prix de l’essence a été un contrôle important de la hausse globale des prix, ainsi qu’un soutien aux dépenses de consommation, car cela signifie que plus d’argent va dans les poches des consommateurs.

Le ménage américain type achète environ 90 gallons d’essence par mois, donc la chute de 5,03 $ le gallon à un minimum de 3,67 $ le gallon à la fin du mois dernier a représenté une économie d’environ 120 $ par mois. En revanche, la hausse de 16 cents par rapport à ce point bas coûtait environ 14 $ par ménage.

La préoccupation de l’administration Biden est que la hausse des prix de l’essence ravive l’attention des électeurs.

Pour cette raison, les membres de l’administration Biden ont fait tout leur possible pour convaincre les pays de l’OPEP de ne pas réduire leur production et éventuellement d’augmenter les prix avant un vote à mi-mandat. Ces efforts ont été vains.

– Alex Marquardt, Natasha Bertrand et Phil Mattingly de CNN ont contribué à ce rapport