Les prix du gaz ont chuté pendant 57 jours consécutifs

Les prix de l’essence aux États-Unis ont chuté pendant 57 jours consécutifs depuis qu’ils ont atteint un sommet de plus de 5 $ le gallon en juin.

Le prix moyen national du gaz était de 4,01 $ mercredi, selon AAA. C’est plus qu’il y a un an, mais toujours bien en deçà du record de près de 5,02 $ à la mi-juin (non corrigé de l’inflation). Les coûts de l’énergie alimentent les mesures générales de l’inflation, de sorte que la baisse est également une bonne nouvelle pour les décideurs politiques qui ont fait de la limitation de la hausse des prix du carburant une priorité.

La baisse reflète un certain nombre de facteurs : une demande plus faible parce que les coûts élevés ont empêché certains conducteurs de circuler sur les routes ; une baisse des prix mondiaux du pétrole ces derniers mois ; et une poignée d’États suspendant les taxes sur l’essence. La baisse a été saluée par l’administration Biden, qui orchestre depuis des mois une campagne pour faire baisser les prix de l’essence et critique les sociétés énergétiques pour leur profit aux dépens des consommateurs américains.