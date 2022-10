Les prix du gaz naturel sont en baisse, les approvisionnements presque complets en Europe

Commentez cette histoire Commentaire

BERLIN – Il n’y a pas si longtemps, les responsables allemands étaient enfermés dans des débats angoissants sur les industries à fermer si le pays se retrouvait à court de gaz naturel. Aujourd’hui, avec des installations de stockage presque pleines et des prix en forte baisse, la crise énergétique en Europe semble un peu moins urgente. “Si vous regardez trois à quatre mois en arrière, personne ne s’attendait à ce que nous soyons là où nous en sommes aujourd’hui”, a déclaré Jens Südekum, professeur d’économie internationale à l’Institut d’économie de la concurrence de Düsseldorf. “Les choses peuvent encore aller dans le mauvais sens, principalement à cause de la température ou de quelque chose d’inattendu comme un acte de sabotage, mais au moins pour le moment, les choses semblent meilleures que prévu.”

Après avoir dû renoncer à sa dépendance au gaz russe et trouver d’autres fournisseurs pour se préparer à l’hiver, le stockage de gaz allemand était plein à 97,7% jeudi. Les stocks européens sont à 93,8%, bien au-dessus de l’objectif d’atteindre une capacité de 80% avant novembre.

Les installations de stockage de rinçage ont fait chuter les prix au comptant à court terme en Europe : le prix de référence du gaz naturel en Europe est tombé à 93 euros par mégawattheure mardi, soit une baisse de plus de 70 % par rapport à son sommet.

À un moment donné, le prix horaire néerlandais a glissé dans le négatif, ce qui signifie que, avec si peu d’espace restant pour stocker le gaz acheté, les commerçants étaient brièvement prêts à payer quelqu’un pour se débarrasser du gaz. Cela a marqué un moment extraordinaire pour un continent dont le marché de l’énergie a été bouleversé par la guerre de la Russie en Ukraine.

Mais il y a encore beaucoup de raisons d’être prudents, disent les experts, soulignant que les fortes baisses du marché au comptant sont essentiellement une anomalie saisonnière qui n’apportera pas beaucoup de répit aux consommateurs. Les prix devraient toujours être environ sept fois supérieurs à la normale cet hiver. Et certains experts disent que des conditions météorologiques particulièrement brutales pourraient encore entraîner des pénuries d’approvisionnement.

Le chauffage est la principale utilisation du gaz naturel dans les ménages européens. Un mois d’octobre exceptionnellement chaud signifiait que les gens allumaient leurs radiateurs moins souvent. Combiné avec des réservoirs de stockage pleins, cela a conduit à un moment d’offre excédentaire.

“C’est comme faire le plein de votre réfrigérateur avant un blizzard qui ne vient pas – ou, plus précisément dans ce cas, est un peu retardé”, a déclaré Dustin Meyer, vice-président des marchés du gaz naturel à l’American Petroleum Institute. “Alors, à très court terme, il ne vous reste plus qu’à déterminer quoi faire de toute cette nourriture.”

Mais à mesure que le froid s’installera, les pays commenceront à puiser dans leurs stocks.

“De toute évidence, il y a toujours une crise du gaz”, a déclaré Lion Hirth, professeur de politique énergétique à la Hertie School de Berlin. « Le fait que nous ayons quelques semaines très chaudes n’y change rien. Ces prix se redresseront dès que nous aurons les premiers jours froids. »

Le régulateur allemand du gaz, l’Agence fédérale des réseaux, a souligné jeudi que malgré les fluctuations à court terme, “les entreprises et les consommateurs privés doivent s’adapter à des prix du gaz nettement plus élevés”.

Alors que la baisse des prix sur le marché au comptant est une “bonne chose”, les changements “n’affectent les consommateurs qu’avec un certain décalage”, a déclaré Beate Baron, porte-parole du ministère allemand de l’Énergie.

“Le niveau élevé des prix continuera bien sûr d’être un fardeau”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les consommateurs et les industries doivent continuer à économiser l’énergie pour éviter une pénurie d’approvisionnement.

Les industries à forte intensité de gaz sont déjà en difficulté. Le géant allemand de la fabrication de produits chimiques BASF – dont l’usine sur le Rhin utilise plus de gaz que la Suisse – a déclaré cette semaine qu’il réduirait en permanence ses effectifs en Europe, citant la hausse des prix de l’énergie qui rend la région non compétitive.

“Au cours des neuf premiers mois de 2022, les coûts supplémentaires pour le gaz naturel sur les sites européens de BASF se sont élevés à environ 2,2 milliards d’euros par rapport à la même période en 2021”, a indiqué la société.

Les réductions d’utilisation initiées par l’industrie en réaction aux prix ont atténué les craintes que le gouvernement doive intervenir. Hirth a déclaré qu’il n’exclurait pas un scénario dans lequel le gouvernement devrait rationner le gaz cet hiver, bien qu’il se soit dit plus optimiste qu’il ne l’a été au cours des mois qui n’auront pas à se produire.

L’Europe a réussi à s’adapter à une coupure complète des approvisionnements via le Nord Stream 1 – le plus grand gazoduc entre la Russie et l’Europe, avant qu’il ne soit détruit dans un acte apparent de sabotage le mois dernier – en « achetant essentiellement l’intégralité du marché » du gaz naturel liquéfié. gaz, a déclaré Südekum, qui conseille également le ministère de l’Énergie. “Nous avons tout apporté, à n’importe quel prix, et maintenant cela porte ses fruits”, a-t-il déclaré.

La précipitation de l’Europe à remplir ses stocks de gaz à temps pour l’hiver, quel qu’en soit le prix, a contribué à un pic des prix en août, a déclaré Hirth. “Si vous utilisez beaucoup d’argent des impôts pour acheter du gaz sur le marché et le stocker, le prix que vous payez est des prix du gaz plus élevés et l’éviction de l’industrie, et c’est essentiellement ce que les gouvernements à travers l’Europe ont fait.”

Mais alors que l’Europe a pu compléter ses approvisionnements sans la Russie, elle n’a pas encore l’infrastructure en place pour remplacer entièrement le gaz russe.

“Même si le stockage est plus élevé qu’il ne l’était au cours des cinq dernières années, l’Europe s’appuiera probablement plus sur l’extraction du gaz du stockage qu’elle ne le ferait lors d’un hiver normal”, a déclaré Meyer. « Perdre ce gazoduc de Russie reste un défi fondamental. Et ce problème est encore loin d’être résolu.