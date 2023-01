Les prix du gaz naturel en Europe chutent aux niveaux d’avant l’invasion

Les prix européens du gaz naturel, qui ont grimpé en flèche l’année dernière après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, sont maintenant tombés bien en dessous de leurs niveaux d’avant le début de la guerre, reflétant le succès du continent à trouver des alternatives au gaz russe, des efforts de conservation généralisés et un hiver relativement doux.

Mais la nouvelle arrive alors que l’économie européenne ralentit – la moitié de l’Union européenne devrait être en récession l’année prochaine, a déclaré dimanche la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva – et la chute du prix du gaz signale également une baisse de la demande d’énergie.

Mardi, le prix de gros du gaz naturel européen, mesuré par le contrat à terme néerlandais de référence TTF pour février, se vendait à environ 76 euros le mégawattheure. A la veille de la percée de la Russie chez son voisin en février dernier, le contrat s’est vendu pour environ 88 €.

C’est un revirement remarquable. Il y a quelques mois à peine, alors que la Russie réduisait et finissait par couper la plupart des exportations de carburant vers l’Europe, on craignait vivement que le continent ne manque de gaz cet hiver. Cela a poussé les prix à un pic en août de plus de 340 € le mégawattheure, soit environ cinq fois les niveaux actuels.