Les prix du gaz en Europe baissent mais pourraient augmenter dans les mois à venir

“Avec le stockage de gaz presque plein, les entrées de GNL en surproduction et un temps d’automne doux favorable, les prix font le travail pour maintenir l’équilibre du système alors que les matières premières se négocient actuellement”, a déclaré à CNBC Ehsan Khoman, responsable de la recherche sur les matières premières à la MUFG Bank, par e-mail. .

De plus, les prix intrajournaliers du gaz européen sont même devenus négatifs en début de semaine, ce qui signifie que les détenteurs de gaz naturel ont payé les acheteurs pour qu’ils se déchargent de la cargaison.

La Dutch Title Transfer Facility (TTF) est la principale référence européenne pour les prix du gaz naturel. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et les pressions qui en ont résulté sur le mix énergétique européen ont poussé les prix du gaz naturel à des niveaux historiques en août, au-dessus de 340 euros par mégawattheure. Cependant, ceux-ci ont considérablement baissé depuis lors, terminant la séance de jeudi à 108,5 euros par mégawattheure.

Les prix du gaz en Europe ont peut-être chuté à des niveaux jamais vus depuis plus de quatre mois, mais c’est loin d’être la fin de la crise énergétique, ont déclaré à CNBC quatre analystes du secteur.

Mais la crise énergétique en Europe n’est pas terminée, et les analystes mettent en garde les décideurs européens contre la complaisance.

Nikoline Bromander, analyste au cabinet de conseil Rystad Energy, a déclaré que la production élevée de l’énergie éolienne et l’accord politique au sein de l’UE sur des mesures de coopération visant à réduire les prix et la consommation du gaz ont contribué à faire baisser les prix du gaz.

“La tentation en Europe sera de pousser un soupir de soulagement et de reconnaître le travail acharné et les décisions difficiles sur la demande et l’offre qui ont été prises”, a déclaré Bromander dans une note de recherche.

“Cependant, une série de facteurs – de l’augmentation potentielle de la demande asiatique de GNL à un manque d’installations de regazéification suffisantes en Europe signifie que les décideurs pourraient ressentir la pression plus tôt que tard.”

L’un des grands points d’interrogation est de savoir ce qu’il adviendra de la demande de GNL lorsque la Chine rouvrira complètement son économie. Pékin a été le plus gros acheteur de GNL au monde, mais sa politique zéro Covid a empêché son économie de fonctionner à pleine capacité. Si cette dynamique change dans les mois à venir, il y aura plus de concurrence pour la matière première et les prix pourraient monter en flèche.