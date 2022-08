Les prix du gaz en Europe augmentent alors que la Russie annonce l’arrêt de Nord Stream 1

Les travaux de maintenance imprévus du gazoduc Nord Stream 1, qui relie la Russie à l’Allemagne via la mer Baltique, approfondissent un différend gazier entre la Russie et l’Union européenne et exacerbent à la fois le risque de récession et de pénurie hivernale.

Jusqu’à récemment, l’Allemagne achetait plus de la moitié de son gaz à la Russie. Et le gouvernement de la plus grande économie d’Europe se bat maintenant pour consolider l’approvisionnement en gaz d’hiver au milieu des craintes croissantes que Moscou pourrait bientôt fermer complètement les robinets.

De plus, la course de l’Europe pour économiser suffisamment d’essence intervient à un moment où les prix montent en flèche. La flambée des coûts de l’énergie fait grimper les factures des ménages, pousse l’inflation à son plus haut niveau depuis des décennies et comprime le pouvoir d’achat des gens.

Holger Schmieding, économiste en chef à la Berenberg Bank, a déclaré que la dernière annonce de Gazprom était une tentative apparente d’exploiter la dépendance de l’Europe vis-à-vis du gaz russe.

“En soi, une brève fermeture du gazoduc ne ferait pas une grande différence, d’autant plus que la Russie a de toute façon réduit ses exportations de gaz via NS1 à 20% de sa capacité depuis le 27 juillet”, a déclaré Schmieding dans une note de recherche.

“Mais cela met en évidence deux risques graves : (i) la Russie peut prétendre à tort qu’elle ne peut pas rouvrir le gazoduc par la suite en raison d’un “problème technique” qui ne pourrait être résolu que si les sanctions occidentales étaient levées, et (ii) la Russie pourrait également fermer ses autres pipelines vers l’Europe plus tard », a-t-il ajouté.

Schmieding a déclaré que des prix plus élevés pour des approvisionnements en gaz encore plus rares “aggraveraient la grave récession dans laquelle l’Europe tombe déjà” et a averti qu’une nouvelle réduction immédiate des flux russes augmenterait la probabilité que l’Allemagne soit confrontée à une pénurie hivernale.