Les prix du gaz du sud de la Californie grimpent à leur rythme le plus rapide cette année

Les prix du gaz en Californie du Sud ont grimpé la semaine dernière à leur rythme le plus rapide de l’année, selon les données publiées par AAA.

Jeudi, un gallon d’essence en libre-service ordinaire coûtait en moyenne 5,62 dollars dans la région métropolitaine de Los Angeles-Long Beach. Cela représente une hausse de 18 cents par rapport à la semaine dernière et de 38 cents par rapport au mois dernier.

Le prix moyen national est inférieur de près de 2 $ – 3,86 $ – en hausse de 6 cents par rapport à il y a une semaine.

Les responsables de l’AAA ont imputé la hausse des prix à des facteurs régionaux et mondiaux, notamment aux inondations en Libye.

« Nos prix à la pompe ont grimpé en flèche en raison des pannes de raffineries régionales, ainsi que de l’augmentation des prix du pétrole brut suite aux inondations meurtrières en Libye, qui perturberont temporairement les exportations de pétrole de ce pays de l’OPEP », a déclaré Doug Shupe, porte-parole de l’Automobile Club. de Californie du Sud, a déclaré dans un communiqué.

D’autres régions du sud de la Californie ont connu des augmentations de prix similaires.

Dans la région métropolitaine de San Diego, le prix moyen d’un gallon d’essence est de 5,60 $ et à Riverside, de 5,50 $. Ces deux chiffres sont en hausse de 17 cents par rapport à la semaine dernière et de 39 cents par rapport au mois dernier.

Sur la côte centrale, un gallon coûtera aux conducteurs en moyenne 5,53 dollars, soit 14 cents de plus qu’il y a une semaine et 38 cents de plus que le mois dernier.

On ne sait pas exactement quand les conducteurs ressentiront un soulagement, mais les responsables de l’AAA ont déclaré le mois dernier que la Californie avait augmenté ses stocks de pétrole et ses importations, ce qui pourrait bientôt faire baisser les prix de gros.

AAA a proposé quelques conseils pour économiser l’essence pendant cette saison coûteuse : retirez les objets inutiles ou lourds de votre voiture, limitez l’utilisation de la climatisation et respectez la limite de vitesse sur l’autoroute.