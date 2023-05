Les prix du gaz devraient augmenter pour le long week-end de mai, en été: experts

TORONTO-

Les experts affirment que des facteurs changeants, notamment les incendies de forêt en Alberta, le ralentissement de l’économie et les pressions potentielles sur l’offre, auront tous un effet sur les prix de l’essence alors que le long week-end annonce le début de l’été.

« Ce week-end est le coup d’envoi de la saison de conduite estivale au Canada », a déclaré Colin Cieszynski, stratège en chef du marché chez SIA Wealth Management.

Cette période est généralement caractérisée par une demande d’essence plus élevée, car les gens font plus de trajets en voiture et sortent leurs motos et leurs voiturettes de sport de l’hibernation, a-t-il déclaré.

« Il n’est pas rare de voir les prix de l’essence monter et descendre les week-ends, et surtout les longs week-ends. »

Cependant, le prix du brut dérive depuis un certain temps, a déclaré Cieszynski, avec des inquiétudes concernant la demande alors que l’économie s’embrouille face à des taux d’intérêt plus élevés.

« Cela se résume à une question d’offre et de demande », a déclaré Roger McKnight, analyste pétrolier en chef chez En-Pro International.

« C’est aussi une question d’inflation et de récession et comment cela intimide la demande », a-t-il déclaré.

Du côté de l’offre, il y a des pressions, a déclaré McKnight, avec des stocks américains en baisse, en particulier pour le mazout, le carburéacteur et le carburant diesel.

La demande pour tous les types de gaz, quant à elle, est en hausse – en particulier pour le carburéacteur, a-t-il déclaré, indiquant un grand intérêt pour les voyages à l’extérieur du pays.

« Nous avons une situation ici où l’offre est serrée et en baisse, la demande augmente et augmente », a déclaré McKnight.

Cela signifie que les prix seront probablement plus élevés au cours des deux prochains mois, atteignant peut-être 80 $ US, a-t-il déclaré.

Pour l’anecdote, les prix à la pompe ont augmenté avant le long week-end, a déclaré Brianne Gardner, gestionnaire de patrimoine principal de Velocity Investment Partners chez Raymond James Ltd.

Les prix grimpent souvent sur les grandes nouvelles, comme les incendies qui ravagent actuellement certaines parties de l’Alberta et obligent les sociétés pétrolières et gazières à arrêter la production, a déclaré Gardner. La même chose s’est produite en 2016 avec Fort McMurray, bien que la quantité actuelle de pétrole réduite par jour soit nettement inférieure à ce qu’elle était lors de cette catastrophe, a-t-elle déclaré.

Le brut canadien se négocie normalement à rabais par rapport à West Texas Intermediate, mais l’écart est le plus serré depuis un certain temps en raison des incendies, a déclaré Gardner.

Bien que les prix plus élevés des incendies actuels auront probablement un effet à plus court terme, plus les incendies et les arrêts de production se poursuivront, plus les prix élevés dureront, a déclaré Gardner. Elle a noté que ce n’est que le début d’une saison souvent caractérisée par des incendies de forêt, ce qui signifie que de nouvelles perturbations pourraient être à venir.

Les nouvelles récentes selon lesquelles le gouvernement américain prévoit de remplir la réserve stratégique de pétrole sont bonnes à long terme, mais feront baisser les stocks à court terme et offriront des prix plus élevés à la pompe, a déclaré McKnight.

Mais Cieszynski pense que le gouvernement ne sera pas pressé de remplir la réserve stratégique si les prix commencent à trop augmenter.

« Je ne pense pas qu’ils voudront remplir la réserve stratégique au prix d’une augmentation du prix du pétrole », a-t-il déclaré.

Le cartel pétrolier de l’OPEP continuera également d’être un facteur dans les prix, car l’Arabie saoudite a besoin d’un pétrole d’environ 80 dollars le baril, a déclaré McKnight.

On a beaucoup parlé d’une augmentation prévue de la demande de pétrole de la Chine alors que son économie a rouvert à la suite de mesures strictes contre le COVID-19, mais cette augmentation ne s’est jamais produite.

Mais les experts disent que cela ne signifie pas qu’il ne pourrait pas encore jouer un rôle dans les mois à venir.

Si la demande de la Chine rebondit, Cieszynski a déclaré que ce serait le « facteur numéro un » qui ferait grimper les prix du gaz. Mais sinon, il ne prévoit pas de grandes balançoires à venir.

« Il semble juste que pour le moment, à moins qu’il n’y ait une sorte de surprise, ou une sorte d’événement externe comme le décollage de l’économie chinoise, vous êtes juste en quelque sorte assis dans cette fourchette », a-t-il déclaré.

« Il y a beaucoup de pièces mobiles » qui auront un impact sur les prix du gaz dans les mois à venir, a déclaré Gardner. Avec les pressions de l’offre, le plancher de la fourchette de prix du pétrole – environ 70 dollars – semble fixé, mais le plafond de cette fourchette n’a pas encore été déterminé, a-t-elle déclaré.

Malgré les inquiétudes concernant une récession potentielle alors que l’économie ralentit, la demande des consommateurs a été forte, a déclaré Gardner.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 19 mai 2023.