Les prix du gaz aux États-Unis tombent en dessous de 4 $ le gallon

“Nous avons de nouvelles maladies et une inflation en hausse, et les gens s’attendent à une récession”, a déclaré Zindy Contreras, étudiante et serveuse à temps partiel à Los Angeles, où le prix de l’essence est proche de 5,40 dollars le gallon. “Si je ne devais pas m’inquiéter du fait que mon réservoir d’essence coûte 70 $, ce serait un énorme soulagement, pour une fois.”

Mme Contreras n’a rempli sa Mazda 3 2008 qu’à moitié en raison des prix plus élevés, qui lui ont coûté entre 25 $ et 30 $ chaque visite à la pompe, et elle avait trouvé des occasions de faire du covoiturage avec des amis. Ces jours-ci, Mme Contreras prend généralement de l’essence deux fois par semaine, parcourant 15 miles pour se rendre au travail et en revenir chaque semaine et 10 à 50 miles supplémentaires par semaine, selon ses plans.

“La pression sur l’accessibilité devient très réelle lorsque vous voyez ces prix élevés à la pompe à essence”, a déclaré Beth Ann Bovino, économiste en chef américaine chez S&P Global. “Donc, dans ce sens, c’est certainement un signe positif pour ces gens qui luttent.”

Ce coussin – l’argent non dépensé en essence qui peut aller ailleurs – s’étend également aux entreprises, d’autant plus que le prix du carburant diesel baisse également. Le diesel, qui est utilisé pour alimenter, par exemple, le matériel agricole, les machines de construction et les camions long-courriers, a également chuté par rapport au record de juin, mais à un rythme plus lent que les prix de l’essence.