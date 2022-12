Les prix du gaz aux États-Unis sont maintenant inférieurs à ceux d’il y a un an

Alors que la baisse des prix de l’essence a été largement ressentie, certains États ont encore des prix bien supérieurs à la moyenne nationale. En Californie, qui a des taxes élevées sur l’essence et des normes d’émissions rigoureuses qui augmentent le coût du raffinage, le prix moyen de l’essence ordinaire était de 4,62 $ le gallon jeudi, contre 6,44 $ en juin. Dans plusieurs États du sud et du Midwest, cependant, les prix sont inférieurs à 3 $ le gallon, principalement parce qu’ils ont des taxes minimales sur l’essence, le cas échéant, et que la demande est plus faible dans les zones rurales, selon Devin Gladden, un porte-parole de l’AAA.

Les prix mondiaux du pétrole représentent plus de la moitié du coût de l’essence. Les prix du brut West Texas Intermediate et du Brent, la référence mondiale, ont chuté de plus de 20 pour cent depuis fin août, alors que les blocages de Covid-19 en Chine ont réduit la demande.

AAA s’attend à ce que les prix de l’essence continuent de baisser jusqu’à la fin du mois, a déclaré M. Gladden, en partie parce que l’essence mélangée pour l’hiver a moins de restrictions environnementales, ce qui la rend moins chère à produire.

Mais les prix de l’essence aux États-Unis baissent fréquemment en décembre avant de remonter en janvier. Et des facteurs extérieurs aux États-Unis – notamment la guerre en Ukraine et le ralentissement de l’économie mondiale – rendent les perspectives pour la nouvelle année incertaines.

“Nous devons juste continuer à surveiller les prix du pétrole car ils restent volatils et comme nous l’avons vu au printemps, si les prix du pétrole grimpent à 100 dollars le baril, les prix du gaz suivront”, a-t-il déclaré. “Beaucoup dépendra de la façon dont la tension géopolitique continuera de se dérouler tout au long de l’hiver.”

Un nouvel assouplissement des restrictions imposées par la pandémie en Chine, par exemple, pourrait entraîner une augmentation de la demande qui ferait grimper les prix du pétrole. Mercredi, le gouvernement chinois a assoupli certaines de ses règles après des protestations contre sa politique « zéro Covid ».

“Le décor est planté pour une flambée des prix du pétrole”, a déclaré Bryan Benoit, Associé directeur national américain de l’énergie au sein du cabinet comptable Grant Thornton.

Clifford Krauss reportage contribué.